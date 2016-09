Wie ein gefräßiges Ungeheuer verschlang der große Häcksler von Stefan Karle aus Fröhnd-Hof die Baumstämme, die ihm Frank Formanski aus Todtnauberg mit einem riesigen Greifarm am Rücke­zug (oder auch Forwarder genannt) zuführte. Todtnauberg (jä). Ruckzuck waren die Berge von riesigen Bäumen verschwunden und wurden als Häckselgut in einen Anhänger „gespuckt“. Diese beeindruckende Forstmaschinenvorführung, organisiert vom Forstbetrieb „F hoch 3“, eine Landmaschinenausstellung der Firma Zettler sowie andere Attraktionen lockten sehr viele Besucher zum Waldfest auf der Berger Höh‘. Immer am „erschde Sunndig im September“ ist der Besuch des beliebten Festes, das die Feuerwehr Todtnauberg jährlich veranstaltet, schon ein „Muss“ nicht nur für Einheimische. So zahlreich wie kaum sonst strömten die Besucher, darunter auch viele Feriengäste, auf den schön gelegenen Platz in der Nähe der Fatima-Kapelle, und Feuerwehrkommandant Benno Wunderle freute sich mit seinem Stellvertreter Michael Brender über die durchweg positive Resonanz. „Musik ist das A und O“ „Live-Musik ist das A und O für solch ein Fest“, war sich Benno Wunderle sicher, und mit den „Finstergrundmusikanten“ aus Wieden, die zum Frühschoppen und Mittagessen aufspielten, sowie den „Zäpflebrüdern“ aus Schönau hatte die Todtnauberger Feuerwehr zwei neue und beliebe Musikgruppen auf die Berger Höhe gebracht. Neu war auch das Konzept der Essensausgaben an einem anderen Ort als sonst, an dem mehr als 20 rotbehemdete Helfer, auch von der Jugendfeuerwehr, dafür sorgten, dass das beliebte Kesselfleisch, die „Gschwelldi mit Bibbeles-Chäs“ oder Steaks und Würste an die hungrigen Besucher ausgegeben, Bier gezapft oder Getränke ausgeschenkt wurden. Ein Abräum- und Spüldienst der Feuerwehrjugend sorgte fix für saubere Tische und Gläser. Mancher Gast war zu Fuß auf die Berger Höhe marschiert und hatte entsprechend Hunger und Durst. Doch auch die ständig verkehrenden kostenlosen Shuttlebusse erfreuten sich großer Beliebtheit. Am Kaffee- und Kuchenstand der Narrenzunft „Beeriwieber“ warteten die Besucher geduldig auf ein leckeres Stück Kirschtorte oder Zwetschgenkuchen. Gegen Sonnenstrahlen oder den angekündigten Regen, der prompt am Nachmittag einsetzte, hatten die Feuerwehrleute zum Schutz viele Zelte und Schirme aufgestellt, unter denen um die Mittagszeit kaum noch ein Platz zu finden war. „Das ist für alle Beteiligten, auch für die Musiker, immer viel schöner, wenn es richtig voll ist“, freute sich der Feuerwehrkommandant. Auch als es sich später richtig einregnete, tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Die Besucher tanzten und feierten bis spät in den Abend. Auch am Tombola-Stand war mächtig Betrieb, die Lose beim Feuerwehrfest sind beliebt, gibt es doch immer schöne und originelle Gewinne. In diesem Jahr warteten 300 Artikel auf neue Besitzer, der Hauptgewinn war eine von Johannes Huber und Julian und Philipp Kaiser selbst gezimmerte Sitzbank. Und die gewann Stefan Spohn aus Todtnauberg. Er könnte diese nun – sozusagen als echte „Ersatzbank“ - in den Mannschaftsbus des SC Freiburg stellen, denn den lenkt Stefan Spohn als Busfahrer seit 20 Jahren.