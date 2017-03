Nachrichten-Ticker

14:05 Drohnen-Alarm an Schule in Thüringen

Waltershausen - Ein Unbekannter hat mit einem Drohnen-Angriff auf eine Schule in Thüringen gedroht. Er kündigte an, um 12.00 Uhr mit dem Fluggerät "gesundheitsgefährdende Stoffe" über dem Gymnasium in Waltershausen abzuwerfen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Drohung ging per E-Mail bei der Schule ein. Die Polizei brachte 358 Schüler und 37 Lehrer aus dem Gebäude und durchsuchte alle Räume. Die Feuerwehr nahm Messungen vor. Entdeckt wurde nichts. Mit welchen Stoffen der Unbekannte gedroht hat, wollte die Polizei nicht mitteilen.

14:04 Rentenversicherung: Rund zwei Prozent Rentenplus erwartet

Berlin - Deutschlands Rentner können sich nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund in diesem Jahr auf eine Erhöhung ihrer Bezüge um rund zwei Prozent einstellen. "Nach dem Rentenversicherungsbericht von Ende letzten Jahres werden die Renten in diesem Jahr voraussichtlich um rund zwei Prozent steigen, im Osten etwas stärker als im Westen. Nach aktuellem Stand ist das auch weiterhin wahrscheinlich", sagte der Vorstandsvorsitzende der DRV, Alexander Gunkel, der "Schweriner Volkszeitung".

12:48 Mutmaßlicher Kriegsverbrecher wegen 36 Morden festgenommen

Düsseldorf - Als Kämpfer in Syrien soll ein Mann ein Todesurteil an 36 Regierungsmitarbeitern vollstreckt haben - jetzt ist er in Düsseldorf gefasst worden. Polizisten nahmen den 35-Jährigen im Auftrag der Bundesanwaltschaft fest. Ein zweiter, 26 Jahre alter Syrer sei am Morgen im Raum Gießen gefasst worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide in ihrer Heimat einer Kampfeinheit der Terrormiliz Al-Nusra-Front angehörten, die inzwischen Fatah-al-Scham-Front heißt.

12:46 Merkel am Mittag in Kairo eingetroffen

Kairo - Kanzlerin Angela Merkel ist am Mittag zu einem Besuch in Kairo eingetroffen. Sie wird mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi unter anderem über Lösungen für die Flüchtlingskrise und Wirtschaftskooperationen sprechen. Nichtregierungsorganisationen hatten die Kanzlerin aufgefordert, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen, was sie nach Regierungsangaben auch machen wird. Al-Sisis autoritäre Regierung soll für die Inhaftierung von Zehntausenden Oppositionellen verantwortlich sein.

12:43 Nach Entscheidung im Kronkorken-Prozess muss Angeklagter zahlen

Arnsberg - Im erbittert geführten Prozess um den Hauptpreis eines Kronkorkenspiels hat der Gewinner eines Autos eine Niederlage erlitten. Der Mann muss nach einer Entscheidung des Arnsberger Landgerichts einen Teil des Geldes aus dem Verkauf des gewonnenen Wagens an seine frühere Freundin zahlen. Da die Freunde zuvor beschlossen hätten, die Ausgaben des Ausflugs zu teilen, bei dem der Gewinn entstand, seien sie alle auch dessen "Miteigentümer". Eine frühere Freundin hatte geklagt und sich jetzt durchgesetzt.