Todtnau Sinkende Mitgliederzahlen beklagt

Nachrichten-Ticker

19:16 Erstmal hinlegen: Einbrecher mit Rückenschmerzen schläft in Kita ein

Kassel - Die Kinder und Erzieherinnen einer Kasseler Kita haben am Morgen eine ungewöhnliche Entdeckung in der Kuschelecke gemacht. Wie die Polizei mitteilte, schlief dort ein Einbrecher. Der Mann habe zuvor seine Diebestour wegen schlimmer Rückenschmerzen abbrechen müssen. Der 69 Jahre alte Obdachlose gab zu, durch ein Fenster in die Kindertagesstätte eingebrochen zu sein. Seine Beute: etwas Münzgeld, eine Banane und einige Lutscher. Wegen eines Hexenschusses habe er sich hinlegen müssen, erklärte der Mann den Beamten. Die brachten ihn zunächst ins Krankenhaus - und dann zur Polizeiwache.

19:14 Trump und Al-Sisi wollen Terrorismus gemeinsam bekämpfen

Washington - US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi haben sich im Weißen Haus betont warmherzig und freundschaftlich begrüßt. "Sie haben in den USA und in mir einen großen Alliierten", sagte Trump. Al-Sisi sagte der Übersetzung zufolge, er hege schon lange eine tiefe Bewunderung für Trumps einzigartige Persönlichkeit. Ägypten ist für die USA ein strategisch sehr wichtiges Land. Ägypten ist nach Israel der größte Empfänger amerikanischer Militärhilfe.

19:11 Steinmeier entsetzt über Explosion in St. Petersburg

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich betroffen über die Explosion in einer St. Petersburger U-Bahn geäußert. "Mit Entsetzen und Trauer verfolge ich die Nachrichten aus St. Petersburg, wo ein zur Explosion gebrachter Sprengsatz zahlreiche Tote gefordert hat", erklärte Steinmeier am Abend in Berlin. Noch seien die Hintergründe der Tat nicht geklärt. "Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Russland. Unser besonderes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer. Ich wünsche den Verletzten rasche Genesung."

19:10 Anschlag in St. Petersburg: Fahndung nach zwei Verdächtigen

St. Petersburg - Nach dem Terroranschlag in der russischen Stadt St. Petersburg suchen die Behörden Medienberichten zufolge nach zwei Verdächtigen. Einer von ihnen soll die Bombe in einer Aktentasche unter einem Sitz in der U-Bahn platziert haben, wie die Agentur Interfax unter Berufung auf Sicherheitskreise meldet. Der andere soll eine Bombe an der Metro-Station Ploschtschad Wosstanija deponiert haben. Der zweite Sprengsatz wurde von Sicherheitskräfte entdeckt und unschädlich gemacht. Bei dem Anschlag starben am Nachmittag mindestens zehn Menschen, Dutzende wurden verletzt.

18:54 Atomkraftwerk Fessenheim nach Austritt von Wasser abgeschaltet

Paris - Im französischen Atomkraftwerk Fessenheim am Rhein ist am 1. April der Reaktorblock 1 vorübergehend abgeschaltet worden. Zuvor seien geringe Mengen nicht-radioaktiven Wassers aus einer Leitung ausgetreten, teilte eine Sprecherin des Kraftwerksbetreibers EDF in Paris mit. Sie bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Dernières Nouvelles d’Alsace". Das Wasser sei bei einer Überprüfung eines Rohrsystems entdeckt worden. Die Reparaturarbeiten seien sofort eingeleitet worden. Das Atomkraftwerk Fessenheim liegt nur einen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt in der Nähe von Freiburg.