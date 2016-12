22:16 Obama macht ernst: USA verhängen Sanktionen gegen Moskau

21:02 ALBA Berlin setzt Siegesserie fort

Berlin - ALBA Berlin hat seinen Siegeszug in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Gegen die EWE Baskets Oldenburg gewannen die Berliner dank eines starken Schlussviertels klar mit 81:63. Mit dem siebten Ligaerfolg in Serie festigte ALBA seinen fünften Tabellenplatz. Beste Berliner Werfer waren der starke Tony Gaffney mit 21 und Dragan Milosavljevic mit 15 Punkten. Bis zum letzten Viertel blieb die Partie ausgeglichen, dann brachte ein 13:0-Lauf der Berliner die Vorentscheidung.

20:54 De Maizière: Silvester 2016 wird nicht wie Silvester 2015

Köln - Polizei und Sicherheitskräfte sind nach Ansicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf die diesjährige Silvesternacht gut vorbereitet. "Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen vor Ort in diesem Jahr hinreichend vorgesorgt haben, dass sich die Ereignisse nicht wiederholen werden", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er spielte damit auf die massenhaften sexuellen Übergriffe vor einem Jahr an. Die Bundespolizei werde in Bahnhöfen und deren Umfeld bundesweit rund 3000 Beamte einsetzen, so der Minister.