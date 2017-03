Todtnau Spiel und Spaß im Kinderland

Eine besondere und wetterunabhängige Attraktion im Steinwasen-Park bietet das neu eröffnete „Luxi`s Kinderland“ im Indoor-Bereich. Das Ende letzten Jahres fertiggestellte Kinderland erstreckt sich über rund 1000 Quadratmeter. Der Park will die neue Saison am 1. April starten.

Oberes Wiesental/Oberried. Das Kinderland bietet insgesamt 36 abwechslungsreiche Spielkomponenten für Kinder von zwei bis 14 Jahren. Ein Kletterpark und Rutschen locken zu körperlicher Bewegung, während lustige Bumper-Cars, eine spannende Funshooter-Arena und ein Spider-Tower dem Spieltrieb freien Lauf lassen. Die Eltern können sich am Treiben ihrer Kinder beteiligen oder das Ganze entspannt aus einer gemütlichen Elternlounge heraus betrachten.

Im gesamten Steinwasen-Park haben im letzten Jahr erhebliche Renovierungsmaßnahmen stattgefunden und Neuerungen Einzug gehalten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der modernisierte Spacerunner ist nun mit Nebelmaschinen, einer Weltraumstation und einer LED-Leinwand ausgestattet. Im Außenbereich sorgt der River-Splash nun neu mit Musikklängen bei seinen Fahrgästen für eine spritzige Erfrischung. In der Coasterbahn gleitet man an Baumwipfeln vorbei und über die Tiergehege hinweg, in denen unter anderem Rothirsche mit prächtigem Geweih, Gämse, Steinwild, Wildschweine, aber auch Waschbären und Luchse in artgerechter Umgebung zu betrachten sind. Zusätzlich bieten die Sommerrodelbahn, die Kinder-Spielburg sowie die Hängebrücke und das Baumhaus, Abwechslung für die gesamte Familie.

Neue Geschäftsführerin des Parks ist Isabel Braun, die Enkelin des Todtnauer Unternehmers und Parkgründers Adolf Braun. Isabel Braun hat am Wirtschaftsgymnasium in Emmendingen ihr Abitur gemacht, drei Jahre ein BA-Studium absolviert und in Heidelberg den Master of Arts in Betriebswirtschaftslehre abgelegt. Die Saison 2016 ist laut Braun gut verlaufen.

Mit dem in Holz ansprechend gestalteten „Gletscherstüble“, einem rustikalen, zur Skisaison 2016 fertig gestellten Selbstbedienungs-Restaurant, wurde dem Park ein weiteres Highlight hinzugefügt. Im Restaurant finden 80 Personen Platz, 20 weitere auf der geräumigen Sonnenterrasse.

Weitere Informationen unter www.steinwasen-park.de.