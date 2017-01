Im Schneesturm verirrt hat sich Freitagnacht ein 32-jähriger Tourist aus dem hohen Norden.

Todtnau-Todtnauberg. Gegen 2.20 Uhr rief ein Bürger bei der Polizei an, da soeben ein unbekannter Mann versucht habe, in sein Haus zu gelangen. Sofort rückte eine Streife zur angegebenen Örtlichkeit aus und traf einen stark betrunkenen 32-jährigen Mann in einem völlig durchnässten Jogginganzug an. Die Abklärungen ergaben, dass der Mann in Todtnauberg Urlaub macht und zurzeit bei einer Verwandten wohnt. Als er sich nach einem Besuch in einer Bar, wo seine Verwandte arbeitet, nur mit einem Jogginganzug bekleidet, alleine auf den Heimweg machte, verirrte er sich im Schneesturm und fand nicht mehr zu seiner Unterkunft. Um nicht zu erfrieren, versuchte er daher, bei fremden Leuten Einlass zu bekommen und klopfte an verschiedene Türen. Dabei stellte er sich jedoch derart ungeschickt an, dass er zunächst für einen Einbrecher gehalten wurde. Die Ordnungshüter suchten mit ihm zusammen die Bar auf, die allerdings bereits geschlossen war. Kurzerhand folgten die Beamten den frischesten Fußspuren im neuen Schnee, die von der Bar weg führten. Diese endeten letztlich an einem Haus, wo der Mann schließlich in die warme Wohnung seiner Verwandten übergeben werden konnte.