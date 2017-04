Todtnau Über Schnee und Gras

Nachrichten-Ticker

18:55 Behörde darf Helferin Ausreise nach Afghanistan nicht verbieten

Braunschweig - Eine Passbehörde darf einer Entwicklungshelferin nicht die Reise nach Afghanistan verbieten, weil sie eine Entführung mit Lösegeldforderungen an die Bundesrepublik fürchtet. Das Passrecht biete im Regelfall keine Handhabe dafür, Eigengefährdungen deutscher Staatsangehöriger im Ausland zu verhindern, urteilte das Verwaltungsgericht Braunschweig. Der Streit drehte sich um die Chefin eines Hilfsvereins, die regelmäßig in das Land reist. Die Passbehörde hatte den Geltungsbereich ihres Reisepasses so beschränkt, dass sie weder direkt noch über ein Drittland nach Afghanistan reisen kann.

18:44 Gabriel fordert Freilassung Yücels

Istanbul - Sieben Wochen nach der Festnahme von Deniz Yücel in der Türkei haben deutsche Diplomaten erstmals wieder direkten Kontakt zu dem deutsch-türkischen Journalisten aufnehmen können. Generalkonsul Georg Birgelen besuchte ihn im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul und machte sich ein Bild von den Haftbedingungen. Außenminister Sigmar Gabriel nannte die Situation des 43-jährigen "Welt"-Korrespondenten anschließend "nicht einfach". Wann der nächste Besuch stattfinden kann, blieb zunächst offen.

18:43 Dax nähert sich wieder dem Rekordhoch

Frankfurt/Main - Der Dax hat wieder zugelegt, aber noch keinen Rekord aufgestellt. Der deutsche Leitindex schloss mit plus 0,21 Prozent bei 12 282,34 Punkten. Der Kurs des Euro notierte unter dem Strich wenig verändert bei zuletzt 1,0662 US-Dollar.

18:19 Bundesrechnungshof bemängelt Betreuung von Hartz-IV-Beziehern

Nürnberg - Der Bundesrechnungshof hat die Betreuung von arbeitslosen Hartz-IV-Beziehern in den Jobcentern bemängelt. So würden sich Vermittler zu wenig damit auseinandersetzen, welche Fortschritte Arbeitslose beispielsweise nach Trainingsmaßnahmen oder Fortbildungskursen gemacht hätten, geht aus einem Bericht der obersten Rechnungsprüfer hervor. In 39 Prozent der Fälle würden die "Wirkungen von arbeitsmarkpolitischen Maßnahmen" nicht elektronisch gespeichert, vorhandene Datensätze über die Betroffenen nicht aktualisiert, heißt es in der Prüfungsmitteilung.

18:18 Bericht: Nur jeder fünfte Betrieb bildet noch Lehrlinge aus

Berlin - In Deutschland bildet nur noch jeder fünfte Betrieb einen oder mehrere Lehrlinge im dualen System aus. Diese Quote sank 2016 nochmals von 20,3 auf 20 Prozent, wie aus dem Berufsbildungsbericht 2017 hervorgeht, der morgen vom Bundeskabinett beraten wird. Die Zahl freier Lehrstellen war indes auf Rekordniveau. "Zum Stichtag 30. September waren noch rund 43 500 Berufsausbildungsstellen unbesetzt. Das sind 1900 mehr als im Vorjahr", heißt es in dem Report.