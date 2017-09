Todtnau Unachtsame Motorradfahrer

Todtnau-Präg. Am Freitagnachmittag befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Motorrad die L 149 von Präg in Richtung Bernau. Dabei kam er infolge einer Unachtsamkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 56-Jährige wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Ein ähnliches Schicksal erfuhr am Sonntagnachmittag ein 53-jähriger Mann, der mit seinem Kraftrad auf der L 123 bei Wieden unterwegs war. Dabei kam er auf Höhe „Hüttbach“ in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Der Biker wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergwacht Wieden war zur Unterstützung und Verkehrsregelung mit zehn Mann vor Ort.