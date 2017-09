Todtnau Von der Technik bis zur Wandverkleidung

Todtnau (jä). Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, dürfen sich die Badegäste ab Juni 2018 auf ihr neues Schwimmbad in Todtnau freuen. Die Vertreter des Architekturbüros Haller aus Freiburg, die die Sanierung des Freibades begleiten, erklärten in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass man mit den Arbeiten im Plan liege.

In der Sitzung am Donnerstag wurde (mit jeweils einer Gegenstimme) die Vergabe von Arbeitsaufträgen für die Sanierung des Bades beschlossen. Es sei nicht einfach gewesen, Angebote zu erhalten, erklärte Bauhofleiter Klaus Merz. Oft sei nur ein Angebot abgegeben worden. Auch bei den Arbeitsvergaben für die Technikgewerke habe eine öffentliche Ausschreibung für die badtechnischen Anlagen kein Ergebnis gebracht, insgesamt vier Firmen legten dann ihre Angebote in beschränkter Ausschreibung vor.

Dabei wurde einer Firma aus München der Auftrag für die badtechnischen Anlagen in Höhe von rund 466 000 Euro erteilt, die Demontage wird von einer Todtnauer Firma für 8500 Euro übernommen.

Die Wasser-Entwässerung und Sanitärinstallation wird von einer Firma aus Titisee-Neustadt in Höhe von 31 000 Euro durchgeführt. Die Kosten für diese badtechnischen Arbeiten lägen rund 31 400 Euro unter dem Ansatz, wie Merz erklärte.

Die Abdichtungsarbeiten des Schwimmbeckens mit Folie wird eine Firma aus Eppstein übernehmen. Dabei geht es um 558 Quadratmeter Polyestervlies, 558 Quadratmeter 1,5 Millimeter starke PVC-Folie, 100 Meter PVC-Folienauskleidung der Überlaufrinnen und 100 Meter Rinnenroste aus Kunststoff (Kosten rund 51 000 Euro).

Zimmererarbeiten (Holzbauarbeiten am WC-Gebäude, Technikgebäude sowie die Wandverkleidungen) in Höhe von 26 400 Euro gingen an eine Firma aus Schopfheim, Dachabdichtungsarbeiten an eine Firma aus Falkau (9600 Euro), Blechnerarbeiten für 6200 Euro an eine Firma aus Schönau, Putzarbeiten am Technikgebäude für rund 7900 Euro an eine Firma aus Schluchsee.

Die Anstricharbeiten im Planschbecken sollen erneut ausgeschrieben werden, da das vorliegende Angebot nicht wirtschaftlich sei und rund 87 Prozent über der Kostenberechnung liege, so Klaus Merz. Auch bei diesen Arbeitsvergaben lag die Summe der Vergaben um knapp 40 000 Euro unter dem Ansatz. Doch auch wenn diese Vergaben günstiger als in der Kostenberechnung seien, so Bürgermeister Andreas Wießner, solle man nicht vergessen, dass sich bei den Gesamtzahlen ein Trend nach oben zeigte. War man zunächst von einer Kostenobergrenze von 1,79 Millionen Euro ausgegangen, liege man derzeit bei 1,92 Millionen Euro, die Gesamtkosten seien bis jetzt bereits um 133 000 Euro überschritten, so Wießner.