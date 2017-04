Todtnau Vorstandsteam führt jetzt die „stabile Mannschaft“

Todtnau. In der Generalversammlung der Stadtmusik Todtnau gab Vorsitzender Horst Oberhofer sein Amt nach 17 Jahren im Vorstand ab. Zum ersten Mal in der Geschichte der 170 Jahre alten Kapelle wurde mit Matthias Wunderle, Elena Steck und Norman Steiger ein Vorstandsteam an die Spitze gewählt. Die Vereinssatzung wurde deshalb geändert.

Rückblick

Absolviert wurden 55 Proben und 21 Auftritte. Oberhofer berichtete, dass die Stadtmusik 2016 nicht so reiselustig gewesen sei wie die Jahre zuvor und hauptsächlich in Todtnau zu hören war. Ein Höhepunkt sei im Mai das Konzert in der Silberberghalle gewesen.

Dirigent Thomas Hierholzer sagte, mit diesem Konzert habe die Stadtmusik „einen Schritt nach vorne gemacht“. Grundsätzlich lobte er die „stabile Mannschaft“, bedauerte aber die „Flaute“ bei der Jugendmusik. Er empfahl, das Gespräch mit anderen Vereinen zu suchen und ein Projekt zu starten. „Phänomenal schön“ sei die Konzertreise im März nach Irland gewesen.

Jugendarbeit

Die ins Vorstandstrio wechselnde Jugendvertreterin Elena Steck berichtete von den Aktivitäten der neun Zöglinge in Ausbildung und der sechs aktiven Zöglinge; zwei Zöglinge seien 2017 hinzugekommen.

Die Kasse von Tamara Schwan ist von Angelika Steinsdörfer und Sina Gutmann geprüft worden.

Für guten Probenbesuch wurden Edgar Laile, Ina Steiger und Thomas Hierholzer ausgezeichnet.

Ehrungen

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden nach 30 Jahren Musizieren Silvia Steiger und Christoph Steiert. Für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde Tamara Schwan.

Wahlen

Vorstandsteam Matthias Wunderle, Elena Steck und Norman Steiger, Kassiererin Tamara Schwan, Jugendvertreterin Melissa Ritter (bisher Elena Steck), Beisitzer Sabrina Giorgetti und Monja Trojan (bisher Silvia Steiger), Kassenprüfer Christoph Steiert (bisher Angelika Steinsdörfer).

