Todtnau Zwei außergewöhnliche Einsätze

Todtnau. Die Feuerwehr Todtnau hatte am vergangenen Samstag zu ihrer Generalversammlung eingeladen.

Rückblick

Kommandant Tobias Lehr zeigte sich zufrieden mit dem Übungswillen und dem Leistungsstand der Feuerwehr. Ein großer Aspekt seien vergangenes Jahr viele Beschaffungen und Planungen zur Ergänzung der Ausrüstung gewesen. Die Auslieferung des TSF für Aftersteg soll im ersten Halbjahr 2017 erfolgen, für Muggenbrunn sei lediglich die Fachförderung fürs Gerätehaus bewilligt worden, nicht das 2016 im Haushaltsplan vorgesehene TSFW.

Kreisbrandmeister Christoph Glaisner erinnerte daran, dass es 2016 mit der Brandbekämpfung eines Bauernhofs in Herrenschwand und eines Wohnhausbrands in Schönau zwei außergewöhnliche Einsätze gab.

Jugendarbeit

Jugendwart Andreas Heitz berichtete über 64 Übungsabende und weitere Aktivitäten der 28 Jugendlichen.

Kassenbericht

Kassierer Patrick Wissler berichtete von einem Kassenplus.

Neuaufnahmen

Simon Köpfer, Ingo Zahoransky, Sandro Schneider, David Albrecht, Lukas Geis, Matthias Schwarz, Felix Kech und Marwin Strohmeier.

Beförderungen

Hauptlöschmeister: Riccardo Abbate, Andreas Bernauer, Achim Franz; Oberlöschmeister Christian Dürr, und Michael Brender.

Ehrungen

Fridolin Kunz aus Aftersteg wurde mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet und zum Ehrenkommandanten ernannt. Der stellvertretende Kommandant Dietmar Böhler erhielt ebenfalls das Ehrenkreuz in Gold. Das Ehrenkreuz in Silber ging an Stefan Burgath, Jens Baur und Benno Wunderle. Ebenfalls geehrt wurde Sandra Kiefer.

Ausblick

Die Beschaffung neuer Uniformen steht an. Beschafft werden soll ein MTW für die Abteilung Todtnauberg. 2018 ist die Ersatzbeschaffung der Drehleiter vorgesehen. Bis 2021 soll das Todtnauer Feuerwehrgerätehaus einen neuen Standort erhalten.

Im Juni wird in Todtnau 40 Jahre Feuerwehrgerätehaus gefeiert.

149 aktive Feuerwehrmänner

Kommandant Tobias Lehr

Rathausplatz

79674 Todtnau

Tel. 07671/1601

E-Mail: info@feuerwehr-todtnau.de

Internet: www.feuerwehr-todtnau.de