21:45 Warnung vor Weihnachtssturm auf Philippinen

Manila - Zu den Weihnachtsfeiertagen haben die Behörden auf den Philippinen vor dem Taifun "Nock-Ten" gewarnt. Der Sturm nähert sich der Ostküste des südostasiatischen Inselstaates und soll am ersten Weihnachtstag auf Land treffen. Die Katastrophenbehörde riet den lokalen Behörden, Familien aus niedrig gelegenen Küstenorten und Bergregionen in Sicherheit zu bringen. "Nock-Ten" war vom Tropensturm zum Taifun hochgestuft worden und bringt Windböen mit einer Stärke von bis zu 215 Stundenkilometern.

21:43 "Bild": Stanislawski will nicht Trainer in Darmstadt werden

20:53 Frau wirft Baby nach Geburt in Laden-WC in den Mülleimer

Washington - Eine Frau hat im Toilettenraum eines Walmart im US-Staat Louisiana ein Baby zur Welt gebracht und in einen Mülleimer geworfen. Wie die "Washington Post" unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet, wurde das Kind ungefähr viereinhalb Stunden später zufällig gefunden - gerade noch rechtzeitig, um es zu retten. Eine Angestellte kam demnach in den Toilettenraum, um den Eimer zu leeren. Ihr fiel auf, dass die Mülltüte ungewöhnlich schwer war, öffnete sie und fand den Säugling, der nicht mehr atmete und blau angelaufen war. Das Baby konnte aber wiederbelebt werden.

20:48 Medien: Terrorverdächtiger gelangte über Lyon nach Italien

Paris - Der mutmaßliche Berliner Attentäter soll unerkannt durch Frankreich gereist und in mindestens zwei Bahnhöfen gewesen sein. Französischen Medienberichten zufolge ist Anis Amri über Lyon und Chambéry nach Italien gelangt. Der Terrorverdächtige habe in Lyon das Bahnticket für Italien gekauft, berichtet die Wochenzeitung "Journal de Dimanche" und verweist auf eine hochrangige Quelle im Innenministerium. Amri habe einen zweiten Fahrschein nach dem Umsteigen in Chambéry in einem Hochgeschwindigkeitszug nach Mailand in bar gelöst, ergänzt der Radiosender Europe 1.