Transfer-Hickhack Watzke zu Dembélé und Barcelona: "Wir bleiben hart"

Nachrichten-Ticker

13:20 Tunnelphobie - Däne will nicht weiterfahren

Leer - Vor dem Emstunnel in Ostfriesland ist die Autobahnpolizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Ein Däne hatte auf auf dem Seitenstreifen der A 31 bei Leer angehalten, weil er an einer Tunnelphobie leidet. Wie die Polizei mitteilte, kam ihnen bei der Anfahrt bereits der dänische Fahrer zu Fuß entgegen. Er sehe sich aufgrund einer Tunnelphobie außerstande, den Tunnel zu durchfahren, erklärte der Mann. Die Polizisten brachten ihn zurück zum Wohnmobil, wo seine Frau wartete. Dort erklärten sie dem Paar einen anderen Weg über die Ems in die Niederlande.

13:03 Akhanli kommt unter Auflagen frei

Madrid - Einen Tag nach seiner Festnahme darf der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli das Gefängnis in Spanien wieder verlassen - nicht aber Madrid. Akhali kommt unter Auflagen frei, bestätigte sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. Die Türkei habe jetzt 40 Tage Zeit, einen Auslieferungsantrag in Spanien zu stellen. Dann werde es ein Auslieferungsverfahren mit Anhörung geben. Deutschland kann in das Auslieferungsverfahren nicht direkt eingreifen, sondern nur diplomatisch vorgehen.

12:59 Terror-Ermittler in Spanien verfolgen neue Spur

12:28 Katalanische Polizei sucht Verdächtigen

Barcelona - Die katalanische Polizei ist nach der Terrorattacke von Barcelona offenbar einem Verdächtigen auf der Spur. Man sei sehr nah an einer Person dran, die mit beiden Attentaten in Verbindung stehe, erklärten die Sicherheitskräfte auf Twitter mit Blick auf die Todesfahrt von Las Ramblas und den vereitelten Anschlag in Cambrils. Welche Rolle der Verdächtige gespielt habe, könne man noch nicht sagen. Vorher war bekannt geworden, dass die Ermittler einen Imam im Visier haben. In Barcelona gab es eine Trauerfeier.

12:28 Mord in Hamburg - Mehrere Täter flüchtig

Hamburg - In Hamburg ermittelt die Polizei nach einem Gewaltverbrechen in der Nacht. Die Lage sei noch immer sehr nebulös, sagte ein Sprecher der Polizei am Vormittag. Mehrere Täter sind auf der Flucht. Nähere Informationen zur Identität des Opfers und den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst nicht. Nach Angaben des Hörfunksenders "NDR 90,3" hatten Anwohner einen blutüberströmten Mann im Treppenhaus gefunden.