Transfermarkt Höwedes-Wechsel zu Juventus vor Abschluss

Nachrichten-Ticker

06:49 Walter Kohl: Das Thema Erbschaft ist komplett erledigt

Mainz - Über Helmut Kohls materielles Erbe ist nach Angaben von dessen Sohn Walter noch zu Lebzeiten des Altkanzlers vor Gericht entschieden worden. Sie hätten 2016 auch auf Initiative seines Bruders hin eine juristische Klärung vom Landgericht Frankenthal erwirkt, sagte der 54-Jährige in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Das Thema Erbschaft in der Familie sei komplett erledigt. Helmut Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. Walter Kohl hatte nach eigenen Angaben aus dem Radio vom Tod des Vaters erfahren, zu dem er vorher jahrelang keinen Kontakt hatte.

06:46 UN verurteilen Nordkoreas Raketentest

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat den neuerlichen Test einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea in einer Sondersitzung einstimmig als "empörend" verurteilt. Zudem rief das höchste UN-Gremium das diplomatisch isolierte Land auf, konkrete Schritte zu ergreifen, um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu verringern. Trotz geltender Sanktionen hatte Nordkorea gestern eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und dafür harsche internationale Kritik geerntet.

05:48 Studie: Ohne Umsteuern fehlen 2040 rund 3,3 Millionen Fachkräfte

Basel/Nürnberg - Ohne rasches Umsteuern fehlen der deutschen Wirtschaft nach Einschätzung von Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsforschern langfristig viele Fachkräfte. Bis zum Jahr 2030 könnte sich die Zahl der fehlenden Facharbeiter, Techniker, Forscher und medizinischen Fachkräfte auf bis zu 3 Millionen belaufen und bis 2040 gar auf 3,3 Millionen. Das geht aus einer Studie des Basler Forschungsinstitut Prognos hervor. Politik und Wirtschaft verfügten aber über die "passenden Maßnahmen", um dies rechtzeitig zu verhindern, betonen die Forscher.

05:47 Chefin von Flüchtlings-Bundesamt verteidigt Handy-Auswertung

Nürnberg - Die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Jutta Cordt, hat die Auswertung von Handy-Daten von Flüchtlingen gegen Kritik verteidigt. Es sei ein zusätzliches System, eine Unterstützung für die Entscheider. Das sagte sie der dpa. Sie betonte, die Handy-Daten sollten nur als "Ultima Ratio" genutzt werden, wenn sie Zweifel an der Herkunft hätten, die sie nicht anders verifizieren könnten. Im September will das BAMF bundesweit mit dem Auslesen von Datenträgern von Flüchtlingen starten. Kritiker hatten dies unter anderem als Eingriff in Bürgerrechte bezeichnet.

04:53 Saturn-Sonde "Cassini" soll bis zuletzt funken

Pasadena - Vor ihrem finalen Absturz in den Saturn soll die Nasa-Raumsonde "Cassini" noch einige spektakuläre Daten sammeln. In den verbleibenden zweieinhalb Wochen soll sie unter anderem noch Aufnahmen von der leuchtenden Saturn-Aurora machen, teilte die Nasa in Pasadena mit. Auch über die Temperatur und die Wirbel an den Polen des Gasplaneten erhoffen sich die Forscher neue Informationen. Die Kamera der Raumsonde wird schon am 14. September, einen Tag vor dem gesteuerten Absturz, abgestellt. Wenn "Cassini" endgültig in die Atmosphäre abtaucht, sollen via Radiowellen noch Daten zur Erde gelangen.