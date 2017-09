Tschechien Tschechischer Außenminister bei Autounfall verletzt

01:16 Polizeibericht: Fahndung nach Amri-Anschlag startete zu spät

Berlin - Nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz Ende vergangenen Jahres hat die Polizei einer Untersuchung zufolge deutlich zu spät reagiert. Aus einem polizeiinternen Bericht gingen schwere Versäumnisse der Sicherheitskräfte in den Stunden nach der Attacke hervor, berichten RBB und Berliner Morgenpost. Die Fahndung sei erst nach über drei Stunden eingeleitet worden. Bis zu diesen Zeitpunkt hätten die Beamten weder die Umgebung am Breitscheitplatz abgesucht, noch seien Straßen und Bahnstrecken als Fluchtwege kontrolliert worden.

01:14 Womöglich mehr als 50 Tote bei Schiffsunglück in Nigeria

Lagos - Bei einem Schiffsunglück auf dem Fluss Niger im westafrikanischen Nigeria sind möglicherweise mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot war mit mindestens 100 Menschen an Bord unterwegs, sagte ein Amtsträger. Es sank in einer abgelegenen Gegend im Bezirk Bagudo im nigerianischen Bundesstaat Kebbi. Dem Amtsträger zufolge wurden 47 Menschen gerettet und 9 Leichen geborgen, die übrigen Passagiere werden vermisst. Es wird vermutet, dass das Schiff überladen war.

00:34 Tschechischer Außenminister bei Autounfall verletzt

Prag - Der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek ist wenige Wochen vor der Parlamentswahl bei einem Autounfall verletzt worden. Auf der Rückfahrt von einem Wahlkampfauftritt auf einem Weinfest in Südmähren kollidierte sein Dienstwagen mit einem anderen Fahrzeug. Der 61-jährige Sozialdemokrat wurde mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte nach der Behandlung nach Hause entlassen worden. Sein Zustand sei gut, hieß es aus dem Außenministerium. Zaoralek ist Spitzenkandidat der tschechischen Sozialdemokraten für die Parlamentswahl.

00:32 Auto prallt gegen Lkw - Frau und zwei Kleinkinder sterben

Morbach - Eine Frau und zwei Kleinkinder sind am Abend bei einem Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz getötet worden. Nähere Angaben zur Identität der Getöteten machte die Polizei nicht. Die Opfer müssten erst identifiziert werden, heißt es. Die Frau verlor in einer Kurve im Kreis Bernkastel-Wittlich die Kontrolle über ihren Wagen, der daraufhin in den Gegenverkehr geriet und gegen einen Lastwagen prallte. Die Fahrerin und die Kinder starben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.