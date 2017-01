12:45 Zehntausende deutsche Doppelstaatler von Trumps Verbot betroffen

Berlin - Zehntausende Doppelstaatler sind in Deutschland vom Einreiseverbot des US-Präsidenten Donald Trump direkt betroffen. Das Innenministerium gab dazu Zahlen von 2011 bekannt, aktuellere Daten existierten nicht. Neben dem deutschen Pass besaßen demnach mehr als 80 000 Menschen in der Bundesrepublik eine iranische Staatsangehörigkeit, mehr als 30 000 eine irakische, rund 25 000 besitzen einen syrischen Pass, mehr als 1000 einen sudanesischen. Die Zahlen könnten allenfalls als Richtgröße dienen, sagte ein Sprecher.

12:44 Bahnchef Grube zurückgetreten

Berlin - Bahnchef Rüdiger Grube ist wegen eines Streits um seine geplante Vertragsverlängerung zurückgetreten. Das erfuhr die dpa aus Aufsichtsratskreisen. Grube habe dem Kontrollgremium vorgeworfen, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Ihm sei eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Ende 2020 zugesichert worden, er habe im Gegenzug auf eine Gehaltserhöhung verzichtet, hieß es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. In der Sitzung der Kontrolleure habe man ihm dann aber doch nur zwei weitere Jahre geben wollen.

12:20 Seehofer kritisiert von Trump verhängtes Einreiseverbot für Muslime

München - Nach seinen lobenden Worten über das Arbeitstempo des neuen US-Präsidenten hat CSU-Chef Horst Seehofer das von Donald Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime kritisiert. Er halte diese Entscheidung nicht für richtig, sagte Seehofer. Er bekräftigte aber, dass er hinter allem stehe, was er in einem Interview über Trump gesagt habe. Zu dem Zeitpunkt sei vom Einreiseverbot auch noch keine Rede gewesen. Seehofer hatte der "BamS" gesagt, Trump setze "mit Konsequenz und Geschwindigkeit" seine Wahlversprechen um.

12:18 Trauer nach rätselhaftem Tod von sechs Teenagern

Arnstein - Am Tag nach dem Fund von sechs toten jungen Leuten in einer Gartenlaube herrscht im bayrischen Arnstein tiefe Trauer. Es sei ein schwerer Schicksalsschlag, so viele junge Menschen zu verlieren, sagte der zweite Bürgermeister, Franz-Josef Sauer. Gestern hatte ein Vater in seinem Gartenhäuschen die Leichen der sechs Teenager entdeckt. Unter den Opfern sind auch sein Sohn und seine Tochter. In der Hütte befand sich ein Holzofen. Ob dieser den Tod der sechs jungen Menschen verursacht hat, ist noch offen.