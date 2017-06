Türkei Bundespräsident Steinmeier übt scharfe Kritik an Erdogan

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit ungewöhnlich deutlichen Worten kritisiert. "Der heutige Präsident trägt die Verantwortung dafür, was es aktuell an gravierenden Behinderungen des Rechtsstaats und Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten gibt", sagte er der "FAZ" mit Blick auf die Lage in der Türkei. Die Menschenrechtslage in der Türkei gilt als problematisch. Gestern hatte eine lange Haftstrafe gegen einen oppositionellen Abgeordneten Proteste ausgelöst.