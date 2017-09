Nachrichten-Ticker

12:16 Deutsches Ehepaar wohl in türkischem Polizeigewahrsam

Berlin - In der Türkei soll ein deutsches Ehepaar in Polizeigewahrsam gekommen sein. Es gebe aber noch keine offizielle Bestätigung, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.

12:13 Parteien haben laut Medien im Wahljahr Zulauf von Jüngeren

Stuttgart - Die Jugendorganisationen der Parteien verzeichnen Medienberichten zufolge im Wahljahr spürbaren Zulauf. Wie der SWR, die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichten, stieg allein bei den Jusos die Mitgliederzahl um zehn Prozent. Auch bei den Jugendorganisationen von CDU, FDP und Grünen stiegen die Mitgliederzahlen. Die Linksjugend und die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, haben den Angaben nach bereits seit Jahren Mitgliederzuwächse - und nicht erst im Wahljahr.

11:28 Seehofer gegen Aufweichung der geforderten Obergrenze

München (dpa) – Das CSU-Ziel einer Obergrenze von 200 000 neuen Flüchtlingen pro Jahr darf aus Sicht von Parteichef Horst Seehofer auf keinen Fall aufgeweicht werden. In dieser Zahl sei der Familiennachzug "natürlich" mit enthalten, sagte der bayerische Ministerpräsident vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Wenn man die Begrenzung mit gelingender Integration begründe, dann sei es zwingend, dass man die Personen insgesamt in den Blick nimmt, die in die Bundesrepublik Deutschland kommen, so Seehofer.

11:03 Neue Miss America kommt erstmals aus North Dakota

Atlantic City - Die USA haben eine Miss America 2018: Sichtlich gerührt bekam die 23-jährige Cara Mund von ihrer Vorgängerin am Sonntagabend die Krone aufgesetzt. Sie ist die erste Miss America-Gewinnerin aus North Dakota, heißt es auf der Website der Veranstalter. Mund setzte sich gegen 50 Konkurrentinnen durch. Sie beeindruckte die Jury mit einem Tanz zu Michael Jacksons "The way you make me feel". Ihr Ziel sei es gewesen, unter die Top Ten gewählt zu werden, sagte die Gewinnerin.

10:01 Vodafone startet "Gigabit-Offensive" in Deutschland

Düsseldorf - Vodafone will in den nächsten vier Jahren in Deutschland 13,7 Millionen neue Gigabit-Anschlüsse schaffen. Das entspreche ungefähr einem Drittel aller Haushalte in Deutschland, kündigte der Deutschland-Chef von Vodafone, Hannes Ametsreiter, an. Außerdem startet Vodafone die Initiative "GigaGemeinde". Dabei setzt der Konzern auf ein Kooperationsmodell mit den Kommunen. Laut Ametsreiter beschweren sich im ländlichen Bereich viele Menschen, dass sie über zu geringen Bandbreiten verfügen.