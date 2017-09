Türkei Ehefrau: Denis Yücel ist isoliert - Es geht ihm aber gut

Nachrichten-Ticker

03:55 Zverev als zweiter deutscher Tennisprofi im US-Open-Achtelfinale

New York - Mischa Zverev hat erstmals das Achtelfinale der US Open erreicht. Der Hamburger bezwang in New York den Amerikaner John Isner 6:4, 6:3, 7:6 und 7:5. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft der ältere Bruder von Toptalent Alexander Zverev am Sonntag auf Isners Landsmann Sam Querrey. Zuvor war bei den Damen bereits Julia Görges in die Runde der besten 16 eingezogen. Heute spielt zudem Philipp Kohlschreiber seine Drittrunden-Partie. Der an Position vier gesetzte Alexander Zverev war überraschend schon in der zweiten Runde gescheitert.

03:35 Bewohner von Houston befürchten weitere Wirbelstürme

Houston - Bewohner von Houston befürchten, dass noch weitere Wirbelstürme die texanische Millionenmetropole heimsuchen könnten. "Wir sind immer noch in der Hurrikan-Saison, jetzt ist der Hauptzeitpunkt. Von daher ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich wieder ein Hurrikan bildet", sagte Sven Duske aus Baden-Württemberg, der seit November 2014 in Houston lebt und arbeitet, der dpa. In Teilen von Texas herrscht der Ausnahmezustand, nachdem der Tropensturm "Harvey" sintflutartige Regenfälle in die Gegend um Houston gebracht hat, die für heftige Überschwemmungen sorgten.

03:30 Kolumbiens Farc-Rebellen betreten die politische Bühne

Bogotá - Nach über einem halben Jahrhundert im Untergrund verwandelt sich die frühere kolumbianische Guerillaorganisation Farc in eine politische Bewegung. Gestern stellten die ehemaligen Rebellen ihre neue Partei Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común in der Hauptstadt Bogotá vor. "Wir wollen mit euch zusammen ein neues Land aufbauen", sagte Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño alias "Timochenko" vor Tausenden Anhängern auf dem Bolívar-Platz. Laut Friedensabkommen sind den Farc in den kommenden zwei Legislaturperioden jeweils fünf Sitze im Senat und in der Abgeordnetenkammer garantiert.

02:25 Ehefrau: Denis Yücel ist isoliert - Es geht ihm aber gut

Berlin - Dem seit nunmehr 200 Tagen inhaftierten Journalisten Denis Yücel geht es nach Angaben seiner Ehefrau gut, auch wenn er in Isolationshaft gehalten wird. "Es geht ihm gut, sowohl psychisch, als auch geistig", sagte Dilek Mayatürk-Yücel den Tagesthemen. Der Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt" lese Zeitungen und Bücher, und versuche, sich mit Sport fit zu halten. Ihr Mann warte immer noch auf die Anklageschrift. Yücel gehört mit der Übersetzerin Mesale Tolu und dem Menschenrechtler Peter Steudtner zu einer Reihe von Deutschen, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind.

02:25 Grenell wird neuer US-Botschafter in Deutschland

Washington - Der frühere außenpolitische Kommentator Richard Grenell wird neuer US-Botschafter in Deutschland. Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Grenell war von 2001 bis 2008 Sprecher der USA bei den Vereinten Nationen in New York. 2010 hatte er eine Beratungsfirma gegründet. Grenell hatte vor wenigen Tagen nach einem Treffen mit Präsident Donald Trump ein Foto von dem Treffen ins Internet gestellt und dazu geschrieben: "Danke, Mr. President." Der 50 Jahre alte Grenell gilt als einer der ersten und stärksten Unterstützer des außenpolitischen Kurses von Donald Trump.