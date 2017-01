Nachrichten-Ticker

07:57 Kerber startet Titelverteidigung in Melbourne

Melbourne - Ein Jahr nach dem Gewinn der Australian Open startet die Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber heute ihre Titelverteidigung in Melbourne. In der ersten Runde trifft sie auf Lessia Zurenko aus der Ukraine. Trotz des frühen Ausscheidens bei ihren bisherigen beiden Turnierteilnahmen im neuen Jahr geht Kerber als Favoritin in die Begegnung. Insgesamt haben sich sieben deutsche Damen und sieben deutsche Herren für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison qualifiziert. Die Hälfte von ihnen ist gleich heute gefordert.

07:55 Türkische Fracht-Airline bestätigt Absturz ihres Jumbo-Jets

Istanbul - Die türkische Frachtfluggesellschaft ACT Airlines hat den Absturz eines Jumbo-Jets in Zentralasien bestätigt. Die Fluggesellschaft teilte auf ihrer Homepage mit, die Ursache sei bislang nicht bekannt. Die Boeing 747 sei auf dem Weg von Hongkong in die kirgisische Hauptstadt Bischkek abgestürzt. Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete, das Flugzeug sei in eine Siedlung gestürzt. Das kirgisische Gesundheitsministerium sprach von 32 Toten, nach anderen Angaben kamen 35 bis 37 Menschen ums Leben.

07:06 Trump macht in "Bild"-Interview Rundumschlag

Washington - In einem Rundumschlag hat der künftige US-Präsident Donald Trump Leitlinien seiner Präsidentschaft umrissen. In einem Interview der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" in New York bewertete er die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel äußerst kritisch. Die USA würden von seinem ersten Amtstag an auf sichere Grenzen setzen. Trump deutete auch eine Neubewertung der Russland-Sanktionen an. Die Nato bezeichnete Trump erneut als obsolet. Die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran ließ er offen.

07:01 Laut Medien plant Android-Erfinder Comeback mit High-Tech-Smartphone

San Francisco - Android-Erfinder Andy Rubin plant laut Medien ein Comeback mit einem hochgerüsteten Smartphone und Technik für das vernetzte Zuhause. Rubin, der 2014 Google verließ, habe Anfang des Monats am Rande der Technik-Messe CES bereits mit Vertretern von Mobilfunk-Firmen verhandelt, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Das Telefon solle einen großen Bildschirm bekommen, der die komplette Vorderseite praktisch ohne Umrandung ausfülle, und eine Rückseite aus Keramik, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

06:30 32 Tote bei Absturz eines Fracht-Jumbos in Zentralasien

Bischkek - Beim Absturz einer türkischen Frachtmaschine in Zentralasien sind einem Medienbericht zufolge mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug zerstörte etwa 15 Häuser nahe der kirgisischen Hauptstadt Bischkek, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete. Das kirgisische Gesundheitsministerium sprach von 32 Toten, darunter viele Kinder. Die Zahl der Toten könnte auf bis zu 40 steigen, zitierte Tass das Ministerium. Die Maschine vom Typ Boeing 747-400 gehörte den Angaben zufolge der Fluggesellschaft ACT.