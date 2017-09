Türkei Kurden-Referendum: Große Mehrheit für Unabhängigkeit erwartet

02:47 Schwedens Königin Silvia kommt nach Berlin

Berlin - Die schwedische Königin Silvia besucht heute Berlin. Am Nachmittag hält sie ein Grußwort bei einem Symposium in den nordischen Botschaften. Dort geht es um das Thema "Die Rolle der Väter – Architektur für Kinder". Abends wird die 73-Jährige mit dem Theodor-Wanner-Preis des Instituts für Auslandsbeziehungen geehrt. Er würdigt ihr soziales Engagement. Die gebürtige Heidelbergerin ist regelmäßig in Deutschland zu Gast. Morgen kommt sie auf die Blumeninsel Mainau im Bodensee, um ein Programm ihrer Stiftung Mentor International für junge Flüchtlinge in Konstanz zu eröffnen.

02:46 Prozess gegen mutmaßlichen IS-Drahtzieher Abu Walaa beginnt

Celle - Der Hassprediger Abu Walaa muss sich ab heute vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten. Der 33-jährige Iraker ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland. Mitangeklagt sind vier weitere Männer, weil sie Freiwillige für den Kampf des IS rekrutiert haben sollen. Ihnen wird Unterstützung und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Alle fünf Angeklagten wurden im vergangenen November in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.