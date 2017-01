Nachrichten-Ticker

08:10 16 Tote bei Busunglück in Italien

Rom - Bei einem schweren Busunfall in der Nähe der italienischen Stadt Verona sind 16 Menschen ums Leben gekommen. 39 Menschen seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Der Bus mit etwa 50 vorwiegend jungen Menschen an Bord ging in Flammen auf, nachdem er gegen einen Leitungsmast geprallt war. An Bord des Busses seien Schüler eines Budapester Gymnasiums gewesen. Laut Ansa war der Bus auf dem Rückweg von Frankreich nach Ungarn, als der Unfall kurz vor Mitternacht passierte.

07:55 16 Tote und 39 Verletzte bei Busunglück in Italien

Verona - Bei einem schweren Busunglück nahe Verona in Italien sind 16 Menschen ums Leben gekommen. 39 Reisende seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

07:19 Kraftfahrt-Bundesamt erhält eigenes Gelände für Abgastests

Harrislee - Die Pläne des Kraftfahrt-Bundesamts für ein eigenes Prüfzentrum nehmen konkrete Gestalt an. Von Harrislee an der dänischen Grenze aus will das KBA ab 2017 nach den Erfahrungen des Abgas-Skandals möglichen Manipulationen von Autobauern auf die Schliche kommen. In dem Labor will das KBA die Abgase zufällig ausgewählter Fahrzeuge überprüfen, um Manipulationen besser und schneller zu enttarnen. Für diese Tests hatte die Behörde im Herbst 2016 schon zwei mobile Messanlagen angeschafft.

07:00 Petry und Le Pen erstmals zusammen auf deutscher Bühne

Koblenz - Die bekanntesten europäischen Rechtspopulisten kommen heute in Koblenz zusammen. Der Kongress der ENF-Fraktion des Europaparlaments mit rund 1000 Teilnehmern soll die Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick nehmen. Zu einer Gegenkundgebung werden mindestens ebenso viele Teilnehmer erwartet. Bei der Tagung treten AfD-Chefin Frauke Petry und die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, erstmals gemeinsam in Deutschland auf.

06:30 Nach Trumps Rede Großdemonstration in Washington

Washington - Tag eins nach dem Machtwechsel: Mit Donald Trumps Ankündigung eines radikalen politischen Kurswechsels und einschneidenden Veränderungen erwacht Amerika heute das erste Mal mit dem neuen US-Präsidenten. Während der Tag des neuen Staatsoberhaupts mit einer Andacht in der National Cathedral beginnt, wollen in der Hauptstadt Hunderttausende zum Anti-Trump-Protest zusammenkommen. Es wird wohl eine der größten Demonstrationen in den USA seit vielen Jahren werden.