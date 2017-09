Türkei Schulz für Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

22:21 Merkel lag bei Halbzeit-Umfragen von ARD und ZDF bei TV-Duell vorne

22:20 Vor Dieseltreffen mit Kanzlerin: Städte fordern mehr Geld für ÖPNV

Berlin - Deutsche Städte haben vor einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr gefordert. "Wir werden daran erinnern, dass der kommunale öffentliche Personennahverkehr erheblich unterfinanziert ist", sagte Städtetags-Präsidentin Eva Lohse der dpa in Berlin. Bund und Länder müssten sich hier finanziell deutlich stärker engagieren. Merkel warf der Autobranche im TV-Duell der Kanzlerkandidaten in Zusammenhang mit zu hohen Abgaswerten "Vertrauensbruch" vor. Die Industrie müsse den Schaden beheben. Die 800 000 Jobs müssten aber sicher bleiben.

22:12 Niederlande wahren Minimalchance auf WM in Russland

Amsterdam - Die Niederlande haben ihre Minimalchance auf die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gewahrt. Das Team von Bondscoach Dick Advocaat setzte sich in Amsterdam mit 3:1 gegen Bulgarien durch, benötigt in den verbleibenden beiden Gruppenspielen aber weiterhin zwei Siege, um das Ticket nach Russland noch lösen zu können. In Gruppe A klettern die Niederländer um Kapitän Robben von Bayern München mit 13 Punkten aus acht Spielen auf den dritten Rang. Vor den beiden verbleibenden beiden Begegnungen gegen Schweden und in Weißrussland ist der zweite Platz theoretisch noch zu erreichen.