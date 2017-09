Türkei Tsipras: Abbruch der EU-Türkei-Verhandlung wäre Fehler

14:48 Kapsel- und Bänderverletzung bei Nationalspieler Gomez

14:46 Tsipras: Abbruch der EU-Türkei-Verhandlung wäre Fehler

Athen - Ein Abbruch der Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei wäre nach Ansicht des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras "ein taktischer und strategischer Fehler". Es wäre ein Geschenk für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sagte Tsipras im griechischen Fernsehen. Die Türkei sei eine starke Macht in der Region und spiele eine wichtige Rolle für die Sicherheit. Griechenland werde in der EU weiterhin die Position vertreten, dass die Verhandlungen der EU mit der Türkei fortgesetzt werden müssten.

13:46 Mindestens sechs Tote nach Unwettern in Toskana

Rom - Nach Unwettern in Italien sind mindestens sechs Menschen in der Toskana gestorben. Zwei weitere Menschen werden in der Gegend um die Stadt Livorno noch vermisst. Laut Medienberichten kam eine Familie mit einem vierjährigen Kind im Untergeschoss ihrer Wohnung ums Leben. Der Großvater habe noch ein anderes Kind der Familie gerettet, um dann in der Wohnung den anderen zur Hilfe zu kommen, wo er starb. Regen und Schlamm setzten die Stadt teils unter Wasser, schoben Autos an Häuser und richteten schwere Schäden an.