Türkei Türkei: Anklage fordert fortgesetzte U-Haft im "Cumhuriyet"-Prozess

Nachrichten-Ticker

19:55 Der Schöpfer von "Wolverine" - US-Comicautor Len Wein tot

New York - Der US-Comicautor Len Wein ist tot. Mit Figuren wie "Das Sumpfding" und "Wolverine" hatte er sich einen legendären Ruf in der Branche erworben. Wein sei gestern im Alter von 69 Jahren gestorben, bestätigten die US-Comicverlage DC und Marvel. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Beide Verlage würdigten Weins Schaffen. Wein hatte bei Marvel unter anderem der Serie "X-Men" mit Figuren wie "Wolverine" oder "Thunderbird" zu neuem Leben verholfen. Auch wirkte er erfolgreich als Redakteur und Herausgeber, unter anderem der einflussreichen DC-Miniserie "Watchmen".

19:53 Paris: Viele Bewohner wollen Inseln nach Hurrikan verlassen

Paris - Viele Bewohner wollen die schwer vom Hurrikan "Irma" beschädigten französischen Karibikinseln Saint-Martin und Saint-Barthélémy verlassen. Alte Menschen oder Familien mit kleinen Kindern haben dabei Vorrang, wie der französische Premier Edouard Philippe in Paris sagte. Ziele seien die Karibikinsel Guadeloupe oder das Mutterland Frankreich. Es könnten pro Tag 2000 bis 2500 Menschen in Sicherheit gebracht werden, falls die Verkehrsverbindungen wiederhergestellt seien. Präsident Emmanuel Macron will morgen das Krisengebiet besuchen und dringend benötigte Hilfsgüter mitbringen.

19:49 "Irma" schwächt sich ab - aber gewaltige Sturmschäden in Florida

Tampa - Sturzfluten, überschwemmte Straßen, Stromausfälle: Nachdem der Hurrikan "Irma" mit Urgewalt über Florida hinweggezogen ist, kämpft der Bundesstaat mit den Folgen. Der Sturm riss in vielen Teilen Hausdächer herab und kappte Stromleitungen. Es gab Berichte über Plünderungen und Einbrüche. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben. Der Hurrikan hatte gestern die Südspitze Floridas mit der zweithöchsten Stufe 4 erreicht. Es wurden Böen von bis zu 229 Stundenkilometern gemessen. "Irma" hatte zuvor Kuba und andere Teile der Karibik heimgesucht. In Kuba kamen zehn Menschen ums Leben.

19:16 Türkei: Anklage fordert fortgesetzte U-Haft im "Cumhuriyet"-Prozess

Istanbul - Im "Cumhuriyet"-Prozess in der Türkei hat die Staatsanwaltschaft die Fortsetzung der Untersuchungshaft für die fünf inhaftierten Mitarbeiter der Zeitung beantragt. Als Grund nannte der Staatsanwalt vor dem Gericht in Silivri laut "Cumhuriyet", die Inhaftierten könnten ansonsten Beweise manipulieren. Insgesamt sind 18 Mitarbeiter der Zeitung angeklagt, von denen fünf seit Monaten in Untersuchungshaft sitzen. Ihnen wird die Unterstützung verschiedener Terrororganisationen vorgeworfen. Zu ihnen gehört auch der frühere "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar, der im Exil in Deutschland lebt.

18:57 Mehr als 300 Condor-Fluggäste hängen auf Mallorca fest

Köln - Mehr als 300 Condor-Fluggäste nach Düsseldorf und Köln haben ihren Mallorca-Urlaub am Wochenende unfreiwillig verlängern müssen. Eine Maschine, die am Sonntagmorgen nach Düsseldorf fliegen sollte, ist mit knapp 30 Stunden Verspätung heute Nachtmittag in Palma gestartet. Auf dem vorherigen Flug sei ein Vogel ins Triebwerk gelangt, weshalb dieses untersucht worden sei, sagte ein Condor-Sprecher. Betroffen waren 161 Passagiere. Ein weiterer Flug, der 162 Urlauber bereits am späten Samstagabend zurück nach Köln bringen sollte, hatte sogar mehr als 50 Stunden Verspätung.