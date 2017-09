Über 400.000 auf der Flucht Monsun verschärft Rohingya-Flüchtlingskrise in Bangladesch

Nachrichten-Ticker

13:01 Bundeswahlleiter: Wahlbriefe umgehend absenden

Wiesbaden - Wer per Brief wählt, sollte die Unterlagen spätestens morgen in den Briefkasten werfen. Darauf weist der Bundeswahlleiter hin. Die Briefe mit den ausgefüllten Stimmzetteln müssen bis spätestens 18.00 Uhr am kommenden Sonntag, dem Wahltag, bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Nur dann könne die Stimmabgabe berücksichtigt werden. Die Unterlagen sollten deswegen am besten schon bis Dienstag zur Post gebracht werden. Man kann den Brief auch bei der Adresse vorbeibringen, die auf dem Umschlag steht.

12:53 Hilflosen Mann in Bank ignoriert: Geldstrafe gefordert

Essen - Im Prozess um den hilflos in einer Bankfiliale liegenden Mann hat die Staatsanwaltschaft eine "empfindliche" Geldstrafe für die Angeklagten gefordert. Zwei Männer und eine Frau müssen sich in Essen wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Ein Urteil wird noch heute erwartet. Die Verteidiger forderten einen Freispruch. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist zu sehen, wie mehrere Kunden über den am Boden liegenden Mann steigen oder einen Bogen um ihn machen, ohne ihm zu helfen. Der Mann starb.

12:35 Türkei bestellt erneut deutschen Botschafter ein

Berlin - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter einbestellt. Das bestätigte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittag. Er konnte aber noch nicht sagen, was der Grund für die Einbestellung ist. Nach Informationen des "Spiegels" soll es um die Armenien-Resolution des Bundestags gehen. Im Juni 2016 hatte der Bundestag beschlossen, die Gräuel an den Armeniern im Osmanischen Reich vor 100 Jahren als Völkermord einzustufen.

12:32 VfL Wolfsburg holt Martin Schmidt als Trainer

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg ersetzt Andries Jonker durch den früheren Mainzer Coach Martin Schmidt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigte sich der Verein nach der Trennung von Jonker mit dem Schweizer. Clubchef Wolfgang Hotze sprach mit Blick auf Jonker von einer Stagnation in der Entwicklung in den vergangenen Wochen. Schmidt soll bereits heute Abend das Training vor der Partie morgen gegen Werder Bremen leiten. Die Entlassung Jonkers ist die erste in der noch jungen Bundesliga-Saison.

12:21 "Guardian": Zypern verdient Milliarden mit EU-Pässen

Nikosia - Zypern soll mit dem Verkauf von EU-Pässen an reiche Investoren Milliarden verdient haben. Seit 2013 habe die Regierung in Nikosia mit dem Verkauf der "Goldenen Visa" an Superreiche mehr als vier Milliarden Euro eingenommen, berichtet der "Guardian". Die Zeitung beruft sich auf geleakte Unterlagen, die sie habe einsehen können. Darin stünden hunderte Namen, darunter der eines ehemaligen Mitglieds des russischen Parlaments und der des Gründers einer ukrainischen Bank. Zypern bestätigte den Bericht in Teilen.