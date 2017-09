Umfrage Wenige Wähler kennen das FDP-Spitzenpersonal

Nachrichten-Ticker

11:27 Air-Berlin-Pilot übt Kritik an Fluggesellschaft

Berlin - In der Krise bei Air Berlin hat ein Flugkapitän Kritik am Management der insolventen Fluggesellschaft geübt. Im Verkaufsprozess lasse die Unternehmensspitze die Beschäftigten bewusst im Unklaren, um Existenzängste zu schüren, heißt es in einem Offenen Brief des früheren Betriebsratsvorsitzenden Hans Albrecht. Ziel sei es, sich "vertraglicher Altlasten" zu entledigen und die Tarife unter Druck zu bringen. Bei Air Berlin fallen seit gestern zahlreiche Flüge aus, weil Piloten sich krankgemeldet haben.

10:21 CDU lehnt zweites TV-Duell ab

Berlin - Die CDU lehnt die Forderung des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz nach einem zweiten TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel ab. Aus der CDU-Zentrale hieß es, zu dem Thema sei alles gesagt. Schulz hatte in der ZDF-Sendung "Klartext" am Dienstagabend beklagt, im Schlagabtausch mit Merkel am 3. September seien viele Punkte, die die Bürger bewegten, gar nicht angesprochen worden. Deshalb habe er Merkel einen Brief geschrieben und Sie aufgefordert, ein nächstes Duell mit ihm zu machen.

09:30 Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul gelandet

Kabul - Ein Abschiebeflug aus Deutschland mit abgelehnten Asylbewerbern ist in Afghanistan gelandet. Die Maschine landete auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Kabul. Die acht Männer an Bord sind nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann allesamt verurteilte Straftäter. Sie seien direkt aus der Haft zum Flughafen Düsseldorf gebracht worden. Herrmann rügte Organisationen wie Pro Asyl, die selbst Abschiebungen Schwerkrimineller verhindern wollten. Dafür habe er null Verständnis.

09:12 Wieder gestrichene Flüge wegen Krankmeldungen bei Air Berlin

Berlin - Bei Air Berlin fallen wegen Krankmeldungen vieler Piloten am zweiten Tag in Folge Flüge aus. Heute wurden zunächst mindestens 30 Verbindungen gestrichen. Gestern hatten sich etwa 200 Piloten von Air Berlin krank gemeldet. Mehr als 100 Flüge fielen aus, Tausende Passagiere waren betroffen. In einem internen Brief an die Piloten schrieben Vorstandschef Thomas Winkelmann und seine Kollegen Oliver Iffert und Martina Niemann, heute lägen 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor.

09:09 Juncker für Einführung des Euro überall in der EU

Straßburg - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will in der EU engere Zusammenarbeit. So sollen alle EU-Länder den Euro übernehmen und der Schengenzone beitreten. Das sagten EU-Diplomaten vor Junckers Grundsatzrede im Europaparlament. Auch soll die EU wachsen: Bis 2025 könnte sie um die 30 Mitglieder haben. Kurz vor der Bundestagswahl macht Juncker Vorschläge, die Streit auslösen könnten. So bedeutet die gewünschte Ausweitung der Eurozone, dass auch EU-kritische Länder wie Ungarn oder Polen den Euro einführen sollen.