Umfrage Mehrheit für zentrales Internet-Ministerium auf Bundesebene

11:22 EGMR schränkt Überwachung privater Chats im Büro ein

Brescia - In Italien ist eine Vierjährige an Malaria gestorben. An sich kommt die Tropenkrankheit dort nicht vor. Es ist noch unklar, wie sich das Mädchen infiziert hat. Das Gesundheitsministerium prüft den Fall aus Brescia. Das Kind sei noch nie in ein Land gereist, in dem Malaria auftritt, hieß es. Eine Möglichkeit ist, dass die Vierjährige von einer eingeschleppten Überträgermücke gestochen wurde. Malaria kommt überwiegend in Ländern Asiens und Südamerikas vor, die meisten Opfer fordert die Krankheit aber in Afrika.