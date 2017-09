Umstrittene Personalie Altkanzler Schröder kandidiert für Aufsichtsrat bei Rosneft

04:50 EU-Debatte nimmt Fahrt auf: Merkel für "erfolgreicheres Europa"

Tallinn - Nach der flammenden Europarede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wirbt auch Kanzlerin Angela Merkel ungewöhnlich deutlich für eine Erneuerung der EU. Sie wolle "Europa auf neue Füße stellen und die Basis für ein erfolgreicheres Europa schaffen", erklärte sie in Tallinn. Wie Reformen genau aussehen könnten, ist aber offen. EU-Ratspräsident Donald Tusk will binnen zwei Wochen zunächst einen Plan ausarbeiten. Merkel beriet mehr als zwei Stunden bei einem informellen Abendessen mit ihren EU-Kollegen über die Zukunft der Gemeinschaft.

04:49 Polizei fahndet nach Lebensmittel-Erpresser

Friedrichshafen - Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee fahndet die Polizei weiter intensiv nach dem Täter. Der Unbekannte hat nach Angaben der Beamten mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung waren bereits in Friedrichshafen entdeckt worden. Es gebe inzwischen mehrere Hundert Hinweise auf den Täter, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer in der SWR-"Landesschau". Zuvor hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen.

04:00 Erdogan und Putin zeigen Einigkeit bei Irak und Syrien

03:43 UN-Chef: Rohingya-Krise humanitärer und menschenrechtlicher Alptraum

New York - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Krise um die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar als "humanitären und menschenrechtlichen Alptraum" bezeichnet. Seit dem Ausbruch der Gewalt Ende August habe sich die Krise zur "am schnellsten voranschreitenden Flüchtlingsnotsituation der Welt" entwickelt. Das sagte Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Mehr als eine halbe Million Menschen sind seit Beginn der Krise nach UN-Angaben ins benachbarte Bangladesch geflohen.