Umwelt Mangrovenwälder schrumpfen dramatisch

10:32 16-Jähriger läuft über Autobahn und wird tödlich verletzt

Melle - In Niedersachsen ist ein 16-Jähriger nachts zu Fuß über eine Autobahn gelaufen und tödlich verletzt worden. Der Jugendliche wollte die A30 in der Nähe von Melle bei Osnabrück zu Fuß überqueren. Die Polizei vermutet, dass er auf dem Weg nach Hause eine Abkürzung nehmen wollte. Er kam von einer Kirmes.

10:23 Merkel will bessere Bezahlung von Pflegekräften

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel macht sich für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften stark. "Wir müssen daran arbeiten, dass die Gehälter schrittweise weiter steigen", sagte sie der "Bild am Sonntag". Die Bezahlung sei im Hinblick auf die Belastungen, die dieser Beruf mit sich bringe, nicht angemessen. Verbesserungsbedarf sieht Merkel auch beim Personalschlüssel. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte angekündigt, sich in der nächsten Wahlperiode für eine bessere Pflege und auch Bezahlung einsetzen zu wollen.

09:38 Forderung nach verzahnter Notfallversorgung

09:31 Londoner U-Bahn-Anschlag: Zweiter Verdächtiger festgenommen

London - Im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Anschlag von London hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige wurde in Hounslow im Westen von London wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Bereits gestern hatten die britische Polizei in Dover einen 18-Jährigen gefasst. Bei der Explosion einer Bombe und der anschließenden Panik waren am Montag 30 Menschen verletzt worden. In Großbritannien gilt nach der Terrorattacke die höchste Sicherheitsstufe.