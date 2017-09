US-amerikanischer Ableger Musikfestival Lollapalooza hat begonnen

Hoppegarten - Mit Indie-Musik, Elektro und leichtem Regen hat das Lollapalooza-Festival am Samstag im brandenburgischen Hoppegarten bei Berlin begonnen. Zum Auftakt spielten der DJ Saint WKND und die Indie-Band Eau Rouge aus Stuttgart.

Erwartet wurden Zehntausende Besucher: Alle 85 000 Tickets wurden verkauft. Ein Sprecher der Veranstalter sagte am Samstag, bisher laufe alles nach Plan.

Der Ableger des US-amerikanischen Festivals findet zum dritten Mal in Deutschland statt. In den Vorjahren spielten die Musiker auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof und im Treptower Park in Berlin. Auf vier Bühnen treten am Wochenende insgesamt mehr als 40 Bands auf. Im Laufe des Samstags sollten unter anderem noch Alex Vargas, George Ezra, Marteria und Mumford & Sons spielen.