Nachrichten-Ticker

02:44 Gauck blickt auf Amtszeit im Bellevue zurück

Berlin - Zwei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit zieht Bundespräsident Joachim Gauck Bilanz. Heute hat er zu einer Rede ins Schloss Bellevue eingeladen, in der er die Frage erörtern will: "Wie soll es aussehen, unser Land?" Das selbe Thema hatte er in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung am 23. März 2012 behandelt. Damals hatte sich Gauck unter anderem mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandergesetzt. Gauck ist noch bis zum 18. März im Amt. Am 12. Februar wird sein Nachfolger gewählt.

02:42 Militär soll Meuterei in Brasiliens Gefängnissen stoppen

Rio de Janeiro - Die brasilianische Regierung will mit Militäreinheiten die Meutereien in mehreren Gefängnissen stoppen, die seit Jahresbeginn zu über 120 Toten geführt haben. Die Soldaten sollen helfen, verbotene Waffen und andere Gegenstände sicherzustellen. Zudem soll den Bundesstaaten eine Summe von 295 Millionen Reais (86 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt werden, unter anderem um mehr Störsender gegen die Mobilfunkkommunikation in den Gefängnissen einzusetzen.

01:50 US-Regierung bestätigt weitere Entlassungen aus Guantánamo

Washington - Die USA haben bestätigt, dass weitere zehn Häftlinge das Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba verlassen haben. Sie wurden an die Regierung des Sultanats Oman auf der Arabischen Halbinsel überstellt. Zwei der Männer stammen aus Afghanistan, die übrigen aus dem Jemen. Ein Sprecher von Barack Obama räumte inzwischen erstmals ein, dass der am Freitag aus dem Amt scheidende Präsident mit seinem Plan gescheitert ist, das berüchtigte Lager auf Kuba zu schließen. Aktuell befinden sich noch 45 Häftlinge in Guantánamo.

01:47 Grüne präsentieren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl

Berlin - Die Grünen geben heute ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst bekannt. Über das Spitzenduo haben die Mitglieder in einer Urwahl entschieden. Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat als einzige Bewerberin ihren Platz sicher. Daneben hatten sich drei Männer beworben: Parteichef Cem Özdemir, Fraktionschef Anton Hofreiter und der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck. Fast 60 Prozent der Mitglieder haben sich an der Urwahl beteiligt.

00:45 Obama begnadigt Manning - Whistleblowerin kommt frei

Washington - Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat die Whistleblowerin Chelsea Manning begnadigt. Das Strafmaß der ehemaligen Wikileaks-Informantin wurde von 35 Jahren auf sieben reduziert. Manning soll das Gefängnis am 17. Mai 2017 verlassen dürfen, wie das Weiße Haus mitteilte. Wikileaks sprach in einer Twitternachricht von einem Sieg. Chelsea Manning hatte als Soldat Bradley Manning im Irak gedient und der Enthüllungsplattform Hunderttausende geheime Militärdokumente zugespielt. Manning lebt mittlerweile als Frau.