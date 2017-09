USA Auto rammt Bär - drei Tote und vier Verletzte

06:39 Auto rammt Bär - drei Tote und vier Verletzte

Washington - Beim Zusammenprall eines Bären mit einem voll besetzten Geländewagen auf einer Autobahn in den USA sind drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Personen wurden bei dem Unfall in der Nähe von Rifle im US-Staat Colorado schwer verletzt, berichtete der Sender 9news. Der SUV hatte zunächst den Bären gerammt und sich danach mehrfach überschlagen, hieß es. Die Insassen, die nach Polizeiangaben nicht angeschnallt waren, wurden dabei aus dem Wagen geschleudert. Unter den Toten waren zwei Kinder.

06:28 Trittin bezweifelt Bereitschaft der Union zu Jamaika-Bündnis

04:42 US-Außenminister Tillerson in Peking: Nordkoreakonflikt

Peking - US-Außenminister Rex Tillerson wird heute seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi treffen. Schwerpunkt der Gespräche in Peking dürfte der Konflikt um das Raketen- und Atomprogramm Nordkoreas werden. Die USA hatten zuletzt nachdrücklich versucht, China zu einer stärkeren Einflussnahme zu drängen. Der Konflikt hatte sich in den vergangenen Tagen weiter zugespitzt, nachdem Nordkorea als Reaktion auf kriegerische Töne von US-Präsident Donald Trump mit dem Test einer Wasserstoffbombe über dem Pazifik drohte.

04:40 Supermarkterpresser - Festgenommener wird weiter überprüft

Konstanz - Bei den Ermittlungen nach einem Supermarkterpresser am Bodensee wird ein festgenommener Mann weiter überprüft. Weitere Angaben konnte Polizei in Konstanz nicht machen. Ein Polizeisprecher hatte betont, dass es keineswegs feststehe, ob es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den gesuchten Verdächtigen handele. Den Angaben nach wurden die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn aufmerksam. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Ein Unbekannter hatte gedroht, bis heute 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Er forderte einen zweistelligen Millionenbetrag.

03:46 Nach Familienstreit: Kleintransporter treibt im Rhein

Ludwigshafen am Rhein - Eigentlich wollten sich Vater und Tochter nur aussprechen, doch plötzlich trieb ein Kleintransporter durch den Rhein. Ein 46-Jähriger hatte sich am Abend mit seiner 20-jährigen Tochter in Ludwigshafen auf einem Parkplatz getroffen, teilte die Polizei mit. Die junge Frau sei plötzlich weinend aus dem Wagen gestiegen. Der Vater sei ihr nachgelaufen und habe dabei offenbar vergessen, die Handbremse zu ziehen. Das Fahrzeug rollte in den Rhein und trieb davon. Der Kleintransporter wurde später geborgen, der Totalschaden wurde auf rund 35 000 Euro geschätzt.