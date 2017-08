USA Behörden: Bis zu 30 000 Menschen in Texas vorübergehend obdachlos

15:57 Dembélé unterschreibt Fünfjahresvertrag beim FC Barcelona

15:47 "Harvey" hinterlässt Verwüstung in Houston

Houston - Die verheerenden Überschwemmungen nach dem Tropensturm "Harvey" machen nach Einschätzung der Behörden bis zu 30 000 Menschen in Texas vorübergehend obdachlos. Besonders betroffen ist die Millionenmetropole Houston. Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA rief die gesamte Bevölkerung auf, sich an den Hilfsarbeiten zu beteiligen. Hunderttausende waren ohne Strom, weil die oft über Holzmasten verlegten Leitungen der Gewalt von Wind und Wasser nicht standhalten konnten. Mindestens zwei Menschen starben. Die Behörden gehen von weiteren Todesopfern aus.

15:15 Behörden: Bis zu 30 000 Menschen in Texas vorübergehend obdachlos

14:48 BVB erklärt Dembélé-Transfer zum FC Barcelona für perfekt

Dortmund - Der Transfer des französischen Nationalspielers Ousmane Dembélé vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist perfekt. Das erklärte der BVB. Alle notwendigen Dokumente seien unterschrieben. Zudem habe der 20 Jahre alte Spieler den Medizincheck erfolgreich absolviert. Der BVB und der FC Barcelona hatten sich schon am Freitag grundsätzlich über die Transfermodalitäten geeinigt. Die Ablösesumme beträgt 105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni.

14:47 Überraschende USA-Reise: Gabriel trifft Tillerson und Kissinger

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel bricht am Abend überraschend nach Washington auf, um seinen Amtskollegen Rex Tillerson zu treffen. In dem kurzfristig vereinbarten Gespräch soll es dem Auswärtigen Amt zufolge um den Nato-Einsatz in Afghanistan und den Atom-Streit mit Nordkorea gehen. Weitere Themen sind die Sanktionen gegen Russland, das Atom-Abkommen mit dem Iran und die Lage in dem von seinen Nachbarländern isolierten Golf-Emirat Katar. Für Gabriel ist es die dritte USA-Reise seit seinem Amtsantritt. Er wird diesmal auch Ex-Außenminister Henry Kissinger treffen.