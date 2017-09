USA Bei Apple-Event neue iPhones erwartet

Nachrichten-Ticker

06:31 Bei Apple-Event neue iPhones erwartet

Cupertino - Apple wird heute Abend voraussichtlich eine neue iPhone-Generation mit den größten Neuerungen seit Jahren vorstellen. Viele Details wurden bereits durch Medienberichte in letzter Minute bekannt. Das Apple-Handy bekommt mit dem "iPhone X" die größte Design-Erneuerung seit drei Jahren mit einem Display, das fast die gesamte Frontseite ausfüllt - bis auf eine Aussparung für Lautsprecher und Kameras. Der Fingerabdruck-Sensor, der bisher im Home-Button steckte, wird durch Gesichtserkennung ersetzt.

06:28 Kubaner räumen nach Hurrikan "Irma" auf

Havanna - Nach dem Durchzug von Hurrikan "Irma" haben in Kuba die Aufräumarbeiten begonnen. In der Hauptstadt Havanna schafften Bautrupps umgestürzte Bäume und Trümmer beiseite. Keine kubanische Familie werde ihrem Schicksal überlassen, schrieb Präsident Raúl Castro in der Parteizeitung "Granma". "Irma" hatte Havanna hart getroffen. Hohe Wellen überspülten die Uferpromenade Malecón. Das Wasser drang mehr als 500 Meter ins Stadtzentrum vor. Mindestens zehn Menschen kamen auf Kuba im Wirbelsturm "Irma" ums Leben.

04:47 UN-Sicherheitsrat beschränkt Öllieferungen an Nordkorea

New York - Mit einer Deckelung von Öllieferungen an Nordkorea will die Weltgemeinschaft den Druck auf das Land im Atomkonflikt noch verschärfen. Der UN-Sicherheitsrat stimmte einstimmig für eine entsprechende Resolution, die zudem Lieferungen von Erdgas an Nordkorea und Textilexporte ganz verbietet. Mit einer härteren Resolution, die ein Ölembargo und direkte Finanzsanktionen gegen Machthaber Kim Jong Un vorgesehen hatte, konnten sich die USA in Verhandlungen mit China und Russland nicht durchsetzen.

04:45 Mindestens 96 Tote bei schwerem Erdbeben in Mexiko

Tonalá - Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 96 gestiegen. 76 Menschen seien im Bundesstaat Oaxaca ums Leben gekommen, 16 in Chiapas und vier in Tabasco, sagte Präsident Enrique Peña Nieto. Der Staatschef besuchte die Stadt Tonalá in Chiapas, um sich über die Aufräumarbeiten zu informieren. Ab der nächsten Woche beginne der Wiederaufbau, sagte Peña Nieto. First Lady Angélica Rivera sagte in Mexiko-Stadt, rund 3000 Hilfspakete mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs stünden zur Auslieferung bereit.

03:54 EU-Anti-Terror-Koordinator: 2500 Europäer kämpfen für IS

Berlin - Im Irak und in Syrien kämpfen noch etwa 2500 Europäer für die Terrormiliz Islamischer Staat. Das hat der Anti-Terror-Beauftragte der EU, Gilles de Kerchove, gesagt. Es müsse eine bessere Zusammenarbeit mit im Kampfgebiet eingesetzten Militärkräften geben, um Informationen wie gesammelte Fingerabdrücke für die europäischen Sicherheitsbehörden zu erhalten, sagte er der "Welt". Um IS-Rückkehrer rechtzeitig zu identifizieren, sei zudem ein Austausch biometrischer Daten innerhalb der EU erforderlich.