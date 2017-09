USA Betreiber: Fünf Millionen Menschen in Florida ohne Strom

Nachrichten-Ticker

00:46 Hurrikan "Irma" schraubt sich die Westküste Floridas hinauf

Miami - Mit gewaltiger Zerstörungskraft ist "Irma" auf Florida getroffen. Der Hurrikan zog am Morgen zunächst mit extrem starken Böen und schweren Regenfällen über die vorgelagerte Inselgruppe Florida Keys hinweg und traf dann etwas weiter nördlich an der Westküste des US-Bundesstaates erneut auf Land, wie der US-Wetterdienst mitteilte. Schwerste Schäden drohen fast im gesamten Bundesstaat, bis zu fünf Millionen Menschen werden Berichten zufolge von Stromausfällen betroffen sein. Irma wurde inzwischen zwar auf Kategorie 2 herabgestuft, an Gefährlichkeit büßte der Sturm aber nichts ein.

00:44 Lollapalooza Festival endet mit Foo Fighters und The xx

Hoppegarten - Mit den Konzerten der Bands Foo Fighters und The xx ist das Festival Lollapalooza in Hoppegarten am Abend zu Ende gegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei verlief die Abreise der Besucher deutlich besser als am Samstagabend. Wie die Bundespolizei mitteilte, werde der S-Bahnhof Hoppegarten immer nur kurz gesperrt, um eine Überfüllung des Bahnhofs zu verhindern. Die Bahnen fuhren demnach in einem engen Takt. Am Samstag war es bei der Abreise zu chaotischen Zuständen vor dem S-Bahnhof gekommen. Rund 3000 Menschen hatten mehrere Stunden vor der Station ausgeharrt.

00:02 UN-Sicherheitsrat soll neue Sanktionen gegen Nordkorea beschließen

New York - Der UN-Sicherheitsrat will heute erneut über den Konflikt mit Nordkorea beraten und dabei möglicherweise auch über weitere Sanktionen abstimmen. Eine Sitzung war zunächst für 21.00 Uhr MESZ in New York angesetzt. Die USA hatten Sitzung und Abstimmung beantragt. Das Treffen könnte aber kurzfristig verschoben oder abgesagt werden oder ohne Abstimmung zu Ende gehen. Am Wochenende liefen die diplomatischen Bemühungen, zu einer Einigung zu kommen. Die US-Botschafterin Nikki Haley hatte sich nach einem Atomtest Nordkoreas für stärkere Sanktionen stark gemacht.

23:39 Hurrikan "Irma" auf Kategorie 2 heruntergestuft

Miami - Der Hurrikan "Irma" ist bei seinem Zug über die Westküste des US-Bundesstaats Florida auf Kategorie zwei von fünf herabgestuft worden. Der Hurrikan bleibt aber extrem gefährlich, wie das Nationale Wetterzentrum mitteilte. Mit Windgeschwindigkeiten um die 140 Kilometer pro Stunde traf er auf die Stadt Naples, in der rund 20 000 Menschen leben, die zuvor aufgerufen waren worden, ihre Häuser zu verlassen. "Irma" war etwas weiter südlich ein zweites Mal auf Land getroffen, nachdem er zuvor über die Inselkette Florida Keys hinweggezogen war.

23:17 Saakaschwili erreicht Ukraine - Anhänger durchbrechen Sperre

Przemysl - Georgiens Ex-Präsident Michail Saakaschwili hat bei einem zweiten demonstrativen Einreiseversuch ukrainisches Gebiet erreicht. Zwar sperrte die Ex-Sowjetrepublik einen Grenzübergang von Polen, den Saakaschwili zu Fuß passieren wollte. Der Reformpolitiker stand eine Zeit lang vor einer Kette ukrainischer Nationalgardisten. Dann durchbrach eine Gruppe seiner Anhänger von ukrainischer Seite aus die Kette. Saakaschwili war 2015 von Präsident Petro Poroschenko als Reformhelfer in die Ukraine berufen worden. Seitdem haben die beiden sich aber überworfen.