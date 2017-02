Nachrichten-Ticker

08:49 Militärmanöver mit erneuten Raketentests im Iran

Teheran - Trotz erneuter US-Sanktionen hat der Iran erneut ein Militärmanöver mit Tests von Raketen verschiedener Reichweiten begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden betonten in einer Mitteilung, die Übung sei eine Antwort auf "Drohungen und Sanktionen" der USA. Der Iran hatte erbost auf die neuen Strafmaßnahmen reagiert. Zudem will der Iran seinerseits Sanktionen gegen "amerikanische Individuen und Unternehmen verhängen, die extremistische oder terroristische Gruppen unterstützen oder zur Unterdrückung und Ermordung wehrloser Menschen in der Region beitragen".

08:49 UN streichen afghanischen Kriegsherrn von Sanktionsliste

Kabul - Die Vereinten Nationen haben den berüchtigten afghanischen Kriegsherrn Gulbuddin Hekmatjar von ihrer Sanktionsliste gestrichen. Hekmatjar ist auch bekannt als der "Schlächter von Kabul". In den 1980er Jahren war er der von Saudi-Arabien und den USA bestfinanzierte Mudschaheddin-Anführer im Kampf gegen die Sowjets in Afghanistan. Die Entscheidung der UN folgt einem Friedensvertrag zwischen der afghanischen Regierung und Hekmatjar und Hisb-e Islami. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch verurteilt das Abkommen als Affront gegen die Opfer der Gewalt.

08:15 Überlasteter Generalbundesanwalt bittet Länder um Hilfe

Berlin - Generalbundesanwalt Peter Frank hat sich nach "Spiegel"-Informationen mit einem Hilferuf an die Justizminister der 16 Bundesländer gewandt und personelle Verstärkung angefordert. Aufgrund der Vielzahl von Terrorverfahren "sind die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Bundesanwaltschaft erreicht", zitiert das Magazin aus einem Brief Franks an die Minister. Darin bitte er die Ressortchefs "eindringlich", Staatsanwälte und Richter zur Unterstützung an die Bundesanwaltschaft zu entsenden. Die Behörde hat etwa 200 Mitarbeiter.

07:51 Pentagon-Chef: Iran ist "größter Staatssponsor von Terrorismus"

Tokio - Der Iran ist nach Worten von US-Verteidigungsminister James Mattis der "größte Staatssponsor von Terrorismus in der Welt". Dennoch sehe er zurzeit keine Notwendigkeit, "die Zahl der Streitkräfte, die wir in der Region haben, zu erhöhen", sagte Mattis in Tokio. Das US-Finanzministerium hatte am Vortag weitere Wirtschaftssanktionen gegen 25 iranische Personen und Einrichtungen verhängt. Die USA reagierten damit auf Tests einer Rakete und eines Marschflugkörpers der iranischen Streitkräfte. Der Iran reagierte erbost auf die neuen Sanktionen.

06:55 Bundesrichter stoppt Trumps Einreisebann

Seattle - Ein US-Bundesrichter hat den von Präsident Donald Trump verfügten Einreisebann für Flüchtlinge und Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern vorläufig gestoppt. Die in Seattle erlassene einstweilige Verfügung gilt laut der Urteilsbegründung landesweit, wie die klageführende Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Washington mitteilte. Der Rechtsspruch habe sofortige Wirkung und bleibe bis zur Entscheidung in der Hauptsache gültig. Das Weiße Haus will so schnell wie möglich Widerspruch einlegen.