USA Buschfeuer bei Los Angeles schlägt Anwohner in die Flucht

22:59 Spanien auf dem besten Weg zur Fußball-WM 2018

22:51 Buschfeuer bei Los Angeles schlägt Anwohner in die Flucht

Los Angeles - Ein Buschfeuer am Stadtrand von Los Angeles hat Hunderte Anwohner in die Flucht geschlagen. Nach Mitteilung der Feuerwehr haben die Flammen in dem Gebiet der Verdugo-Berge eine Fläche von 20 Quadratkilometern verkohlt. Mehr als 500 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer an. Ein Haus sei zerstört worden. Bei starken Winden und extremer Hitze hatten sich die Flammen nördlich von Burbank schnell ausgebreitet. Der Wetterdienst sagte für Teile Südkaliforniens Temperaturen von mehr als 40 Grad vorher. In San Francisco wurde gestern eine Rekordtemperatur von 41,1 Grad gemessen.

22:18 Israel verliert erneut bei Basketball-EM

22:04 Kubanische Boxer gewinnen fünf Titel bei WM in Hamburg

Hamburg - Kubas Boxer haben die Weltmeisterschaften der Amateure in Hamburg dominiert. Die Faustkämpfer von der Karibikinsel gewannen in den zehn Finals fünf Titel und wurden zweimal Zweiter. Die anderen WM-Titel gingen an Kasachstan, Usbekistan, Ukraine, Aserbaidschan und Frankreich. Der Deutsche Boxsport-Verband schaffte eine Bronzemedaille. Der Oberhausener Abass Baraou hatte gestern im Halbfinale gegen den erfahrenen London-Olympiasieger Roniel Iglesias aus Kuba verloren.

20:57 Blindgänger in Koblenz entschärft

Koblenz - 21 000 Menschen in Koblenz konnten den Samstag nicht in ihren Wohnungen verbringen. Am Nachmittag machte sich der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz an das Entschärfen einer 500 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Entschärfung gelang. In Frankfurt/Main in Hessen steht am Sonntag die Entschärfung Blindgängers mit einer Sprengkraft von 1,4 Tonnen an. Knapp 70 000 Menschen sind aufgerufen, den Sperrkreis bis 08.00 Uhr am Morgen zu räumen.