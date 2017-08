USA Chemiefabrik in Texas droht nach Flut zu explodieren

09:20 Bild: Neuer Termin für BER-Fertigstellung

08:30 Einzelhandel setzt auch im Juli mehr um

08:29 Chemiefabrik in Texas droht nach Flut zu explodieren

Washington - Eine Chemiefabrik nahe der texanischen Hauptstadt Houston droht wegen der Überschwemmungen durch Tropensturm "Harvey" zu explodieren. Die in der Fabrik genutzten Chemikalien hätten sich erhitzt, nachdem die Stromversorgung zur Kühlung ausgefallen war, sagte der Geschäftsführer des französischen Petrochemie-Konzerns Arkema. Nach dem starken Regen stehe die Fabrik knapp zwei Meter unter Wasser. Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern sind nach Angaben der örtlichen Behörden in Sicherheit gebracht worden.

07:38 Schweiz erlaubt bestimmte Genuntersuchungen an Embryonen

Bern - Ab dem 1. September dürfen Ärzte in der Schweiz nach einer künstlichen Befruchtung den Embryo auf bestimmte genetische Merkmale untersuchen. Die Richtlinien sind so eng gefasst wie in Deutschland: Getestet werden darf nur, wenn die Eltern eine schwere Erbkrankheit haben oder Gen-Anlagen, die eine Tot- oder Fehlgeburt wahrscheinlich machen. Embryonen mit Schäden werden der Mutter nicht eingepflanzt. In Deutschland hatte der Bundesrat den Weg zur Präimplantationsdiagnostik 2013 freigemacht.