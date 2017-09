USA Demokraten: Einigung mit Trump zum Immigranten-Schutz

04:52 USA verbieten Behörden Nutzung von russischer Software

04:51 Nach Hurrikan "Irma": Acht Tote in Altenheim in Florida

Miami - In einem Altenheim in Florida sind gestern mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. In dem Heim in der Stadt Hollywood war die Klimaanlage ausgefallen, nachdem der schwere Hurrikan "Irma" durchgezogen war. Die acht Toten waren zwischen 71 und 99 Jahre alt. Die Behörden vermuten, dass die Todesfälle etwas mit der Hitze zu tun gehabt haben könnten. In Hollywood, das nördlich von Miami liegt, herrschten in den letzten Tagen Temperaturen von mehr als 30 Grad. Obduktionen sollten die genaue Todesursache klären.