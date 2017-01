15:17 Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Berlin - SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und schlägt den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vor. Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Zuvor hatten das Magazin "Stern" und "Die Zeit" über Gabriels Verzicht berichtet.

15:13 Wiener Terrorverdächtiger baute in Deutschland Testbombe

Wien - Der inhaftierte Wiener Terrorverdächtige hat laut Behördenangaben in Deutschland eine Testbombe gebaut. Der 17-Jährige soll das bei Vernehmungen zugegeben haben, sagte Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka in Wien. Sprengstoff oder Waffen hätten die Ermittler bei den Hausdurchsuchungen bisher aber nicht gefunden. Die Auswertung von Internetdaten des Österreichers mit albanischen Wurzeln habe ergeben, dass er sich über den Bau von Bomben und dafür benötigtes Material informiert habe.

14:51 Britische Regierung will Brexit-Gesetz vorlegen

London - Die britische Regierung will "innerhalb von Tagen" einen Gesetzesvorschlag vorlegen, um das Parlament über die EU-Austrittserklärung des Landes abstimmen zu lassen. Das sagte Brexit-Minister David Davis im Parlament in London. Das Gesetz werde ausschließlich dem Zweck dienen, der Regierung die Vollmacht für die Austrittserklärung zu übertragen, sagte Davis. Das höchste britische Gericht hatte entschieden, dass die Regierung die Zustimmung des Parlaments benötigt, um die Scheidung von der EU einzureichen.

14:44 Deutscher Beitrag "Toni Erdmann" für Oscar nominiert

Los Angeles - Der Film "Toni Erdmann" geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Das gab die Oscar-Akademie in Los Angeles bekannt. Die Tragikomödie von Regisseurin Maren Ade ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film". Der letzte deutsche Film, der offiziell für den Auslands-Oscar nominiert wurde, war 2010 "Das weiße Band" von Michael Haneke. 2007 holte der Stasi-Film "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck die Trophäe nach Deutschland.

14:44 Gauck: Roman Herzog war ein Geschenk für unser Land

Berlin - Die Spitzen von Staat und Gesellschaft haben sich mit einem Trauergottesdienst im Brliner Dom von dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog verabschiedet. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte Herzog als moralisches Vorbild und "Geschenk für unser Land". "Wir verneigen uns vor einem Bundespräsidenten, dessen Vermächtnis in Wort und Tat ein Schatz für unser Land ist", sagte Gauck. Der Alt-Bundespräsident war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Herzog soll am Freitag im baden-württembergischen Schöntal beigesetzt werden.