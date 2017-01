04:28 Bericht: Fünf Tote durch Schüsse in kanadischer Moschee

Quebec - Bei Schüssen in einer Moschee im kanadischen Quebec sind Medienberichten zufolge fünf Menschen getötet worden. Mehrere Menschen sollen verletzt sein. Der Sender TVA Nouvelles berichtete unter Berufung auf den Vorsitzenden der Moschee von fünf Toten. Die Polizei habe zwei Festnahmen bestätigt und schließe nicht aus, dass es noch einen dritten Verdächtigen gebe. Der Polizeieinsatz laufe noch, hieß es. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

04:25 Österreichs Regierung beendet mit neuem Pakt eigene Krise

Wien - SPÖ und ÖVP haben in Österreich einen Weg aus der Regierungskrise gefunden. Vereinbart wurde ein neues Arbeitsprogramm für die Koalition. Heute wollen die Spitzengremien der beiden Parteien die Einzelheiten besprechen. Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern wirbt für die Vereinbarung. Es handle sich um ein vernünftiges und pragmatisches Paket, das Impulse in den Bereichen Beschäftigung und Wirtschaftswachstum, Bildung, soziale Gerechtigkeit sowie Sicherheit und Integration liefere.

Quebec - Bei einer Schießerei in einer Moschee in Quebec in Kanada sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Es soll auch Verletzte geben. Wie der Sender Radio Canada berichtete, wurde ein Verdächtiger festgenommen, nach einem weiteren werde noch gesucht. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar. Die Polizei bestätigte nur, dass es eine Schießerei gab.