USA Ein Toter bei bewaffnetem Zwischenfall in Charleston

Nachrichten-Ticker

22:46 18-Jähriger auf Autobahn von Baggerschaufel erschlagen

Mannheim - Ein 18-Jähriger ist auf der A659 bei Viernheim an der Landesgrenze von Hessen und Baden-Württemberg von einer Baggerschaufel getroffen und tödlich verletzt worden. Der junge Autofahrer war laut Polizei mit einer Reifenpanne liegengeblieben und hatte sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Kurz danach fuhr ein mit einem Bagger beladener Lastwagen unter einer Brücke hindurch, wobei der Bagger mutmaßlich an der Brücke hängenblieb, so dass die Baggerschaufel nach rechts über den Lkw hinausragte. Wenige Augenblicke später traf die Schaufel das Autodach des 18-Jährigen.

22:03 Ein Toter bei bewaffnetem Zwischenfall in Charleston

Charleston - Ein aufgebrachter Angestellter hat in einem Restaurant der US-Stadt Charleston einen Menschen erschossen. Die Polizei überwältigte den Mann, nachdem er kurzzeitig mehrere Geiseln genommen hatte. Dabei wurde er angeschossen und kam in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Während des Zwischenfalls war das historische Zentrum der Stadt abgesperrt. Den Angaben der Polizei zufolge war der Mann in der Vergangenheit mehrmals wegen psychischer Probleme auffällig geworden.

21:49 Aznavour enthüllt Stern in Hollywood

Los Angeles - Die französische Showlegende Charles Aznavour hat nun einen festen Platz in Hollywood. Der Chanson-Star enthüllte auf dem Walk of Fame in Los Angeles die 2618. Sternen-Plakette. Vor Fotografen und Fans posierte der Sänger und Schauspieler auf dem im Bürgersteig eingravierten Stern. In einer kurzen Rede verwies der 1924 als Sohn armenischer Einwanderer in Paris geborene Star auf seine Wurzeln. Es sei fantastisch, zwei Kulturen zu haben, sagte Aznavour auf Englisch.

21:47 "Bild": Höwedes vor Wechsel zu Juve

Gelsenkirchen - Der ehemalige Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes steht nach Informationen der "Bild"-Zeitung vor einem Wechsel zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und seinem Nationalteamkollegen Sami Khedira. "Ja, Juve will, Benedikt Höwedes will – wir sind grundsätzlich klar. Jetzt muss auch Schalke wollen", zitierte die "Bild" Höwedes' Berater Volker Struth. Der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco hatte Höwedes das Kapitänsamt entzogen und diese Aufgabe Torhüter Ralf Fährmann übertragen.

20:53 Ende des Transferpokers im Fall Dembélé in Sicht

Monaco - Das wochenlange Wechseltheater um den streikenden und suspendierten Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé steht kurz vor dem Abschluss. BVB-Geschäftsführer Watzke kündigte am Rande der Champions League-Auslosung in Monaco eine baldige Entscheidung im Streit um den möglichen Transfer zum FC Barcelona an. Die Einigung könnte Watzke bei der Bilanzpressekonferenz des börsennotierten Clubs am Freitag in Dortmund verkünden. Nach Informationen der "Bild" soll Dortmund bis zu 150 Millionen Euro kassieren.