USA Einsamkeit macht egozentrisch - und umgekehrt

03:30 Regierung trifft Spitzen von Gewerkschaften und Wirtschaft

Meseberg - Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute zu ihrem regelmäßigen Meinungsaustausch mit den Spitzen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zusammen. Es ist das achte sogenannte Zukunftsgespräch. Themen im Schloss Meseberg in Brandenburg sind diesmal unter anderem die Bedeutung von stabiler Weltwirtschaft und fairem Welthandel für die soziale Marktwirtschaft. Auch um die Auswirkungen der Digitalisierung soll es gehen. An dem Treffen nimmt auch Außenminister Sigmar Gabriel teil.

03:06 Krisentreffen der Air-Berlin Aktionäre

London - Air Berlin kämpft ums Überleben. In dieser schwierigen Lage treffen sich die Aktionäre der hoch verschuldeten Fluggesellschaft heute zur Hauptversammlung in London. Und dabei dürfte es vorrangig um die aktuelle Lage gehen, die sich trotz mehrerer Sanierungsprogramme zuspitzt. Seit 2008 schreibt das Unternehmen mit einer Ausnahme rote Zahlen. Aktuell laufen Voranfragen von Air Berlin bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags.

02:33 Vier Verletzte bei Schießerei nahe Recklinghausen

Oer-Erkenschwick - Bei einer Schießerei nahe Recklinghausen sind in Nordrhein-Westfalen vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Mann ist nach dem Vorfall in Oer-Erkenschwick auf der Flucht. Nach ihm wurde mit einem Hubschrauber gesucht, auch eine Hundertschaft war in der Nacht im Einsatz. An der Auseinandersetzung waren am Abend rund 20 Menschen beteiligt. Zehn von ihnen nahm die Polizei in Gewahrsam. Mehrere Medien hatten zuerst online über die Schießerei berichtet.