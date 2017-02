Lahaina - Ohne Angelique Kerber wollen die deutschen Tennis-Damen beim schweren Auswärtsspiel gegen die USA ihre Außenseiterrolle nutzen.

"Ich glaube nicht, dass Spielerinnen auf der anderen Seite sind, die komplett unschlagbar sind", sagte Andrea Petkovic in Lahaina auf Hawaii. "Man darf nicht unterschätzen: Wenn man so weit anreist und diese Opfer bringt, was das mit einem Team macht. Es schweißt einen unheimlich zusammen."

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes kämpft am Wochenende im Royal Lahaina Resort auf der Insel Maui um den Einzug in das Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs. Bei einer Niederlage müsste das Team von Bundestrainerin Barbara Rittner im April eine Playoff-Partie gegen den Abstieg aus der Weltgruppe der besten acht Nationen bestreiten.

"Dass die Amerikanerinnen Favorit sind vom Papier her, ist offensichtlich", sagte Julia Görges. "Aber ich glaube nicht, dass sie eine Spielerin haben, die utopisches Tennis spielt. Wir haben nichts zu verlieren." Die im Fed Cup erfahrenen Petkovic und Görges dürften am Samstag in den ersten beiden Einzeln zum Einsatz kommen.

Auch ohne Serena und Venus Williams geht der Rekordsieger als Favorit in die Partie auf einem Hartplatz im Freien. Die amerikanische Nummer eins Coco Vandeweghe stand zuletzt bei den Australian Open im Halbfinale und hatte auf dem Weg dorthin Titelverteidigerin Kerber bezwungen. Zudem steht in Bethanie Mattek-Sands die Führende der Doppel-Weltrangliste im Aufgebot der Amerikanerinnen.

"Wir haben noch den Nachteil dieser langen Anreise, werden bis Samstag und Sonntag aber viel, viel besser drauf sein als gestern und heute", sagte Petkovic bei der Pressekonferenz im Garten des Mannschaftshotels nur wenige Meter neben dem Pazifikstrand.

Neben Petkovic und Görges komplettieren die Debütantinnen Laura Siegemund und Carina Witthöft das DTB-Team. Siegemund ist als Weltranglisten-38. nominell zwar die deutsche Nummer eins, hatte zuletzt allerdings mit leichten Problemen am Arm zu kämpfen. "Sie musste sich noch ein bisschen schonen, aber es ist alles im grünen Bereich", berichtete Rittner nach den ersten drei Trainingseinheiten. Bis Donnerstagabend will die Teamchefin über die Nominierungen entscheiden und dann auch die Spielerinnen informieren.

Am Freitag (23.00 Uhr MEZ) werden die Partien ausgelost. Am Samstag (22.00 Uhr) werden zwei Einzel ausgetragen, am Sonntag (21.00 Uhr) folgen zwei weitere Einzel und das möglicherweise entscheidende abschließende Doppel.