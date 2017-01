09:28 Netanjahu unterstützt Begnadigung für verurteilten Soldaten

Tel Aviv - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich für eine Begnadigung eines wegen Totschlags verurteilten Soldaten Elor Asaria ausgesprochen. Unterstützt wird er von mehreren Regierungsmitgliedern. Asaria hatte einen verletzt am Boden liegenden palästinensischen Attentäter im März 2015 mit einem Kopfschuss getötet. Ein Militärgericht in Tel Aviv verurteilte ihn wegen Totschlags. Die Verkündung des Strafmaßes wird innerhalb eines Monats erwartet. Asaria drohen bis zu 20 Jahre Haft.

09:25 Verkehrsminister will Autobahn-Bauvorhaben beschleunigen

08:28 Kontaktmann Amris nach Anschlag als "Gefährder" eingestuft

08:25 Polizei nimmt mutmaßliche griechische Linksterroristin fest

Athen (dpa) – Die griechische Polizei hat eine der gefährlichsten mutmaßlichen griechischen Linksterroristinnen festgenommen. Es handelt sich um Pola Roupa, eines der führenden Mitglieder der Untergrundorganisation "Revolutionärer Kampf", wie die griechische Polizei mitteilte. Diese linksextremistische Organisation hatte in den vergangen Jahren mehrere Terroranschläge in Griechenland verübt. Darunter war auch einen Angriff auf die Residenz des deutschen Botschafters in Athen am 30. Dezember 2013.