Nachrichten-Ticker

06:58 Kölner Polizei will Karneval mit Fahrzeugsperren absichern

Köln - Nach den Lastwagen-Anschlägen von Nizza und Berlin wird es an Karneval in Köln Fahrzeugsperren geben. Zum Teil würden sie aus Beton gestaltet, zum Teil aus anderen Fahrzeugen, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies der Deutschen Presse-Agentur. Ähnliche Barrieren hatte die Polizei bereits an Silvester errichtet. Sie sollen verhindern, dass Autos oder Lastwagen auf Menschenmengen zusteuern können. In Berlin war der Attentäter Anis Amri im Dezember mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Auch in Nizza war ein Attentäter in eine Menschenmenge gefahren.

06:53 ADAC moniert Mängel an Fernbus-Bahnhöfen

Stuttgart - Der Autoclub ADAC stellt Deutschlands Fernbus-Bahnhöfen ein überwiegend schlechtes Zeugnis aus. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln und Dächer an den Bahnsteigen, heißt es in einem Bericht des Autoclubs. Der Bürgersteig sei oft zu schmal für Rollstuhlfahrer. Der ADAC hatte zehn Fernbus-Bahnhöfe getestet, von denen sechs nur die Note ausreichend oder schlechter bekamen. Die Bahnhöfe in Göttingen und Bremen wurden gar mit "sehr mangelhaft" bewertet. Testsieger war Stuttgart.

06:15 Transparency sieht wieder Zunahme der Korruption weltweit

Berlin - Die Korruption hat nach Einschätzung von Transparency International im vergangenen Jahr weltweit zugenommen. Es gebe mehr Länder, in denen sich die Lage 2016 verschlechtert habe, als solche, die besser als 2015 dastünden, schreibt die Organisation in ihrem jährlichen Korruptionsranking. Das Land mit der niedrigsten festgestellten Korruption ist nach wie vor Dänemark, Schlusslicht weiterhin Somalia. Am stärksten verschlechtert hat sich im Jahresvergleich Katar, das unter anderem im Zusammenhang mit der Fußball-WM-Vergabe 2022 Negativschlagzeilen machte.

06:09 Trump kündigt Mauerbau an

Washington - Der neue US-Präsident Donald Trump will den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vorantreiben. "Großer Tag in Sachen NATIONALE SICHERHEIT für morgen geplant", twitterte er. "Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen!" US-Medien berichteten übereinstimmend, Trump werde den Bau der Mauer mit Staatsmitteln anordnen. Trump hatte im Wahlkampf den Bau einer Mauer entlang der Grenze zu Mexiko angekündet, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Mexiko werde dafür zahlen. Die mexikanische Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie nicht für die Kosten aufkommen werde.

04:49 Stiftung stellt Herzbericht vor

Berlin - Wie gut werden Herzpatienten in Deutschland versorgt? Antworten darauf gibt der Deutsche Herzbericht, der heute in Berlin vorgestellt wird. Untersucht haben die Autoren nicht nur regionale Unterschiede, ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Diagnosen bei Männern und Frauen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland mit mehr als 350 000 Todesfällen im Jahr die häufigste Todesursache - noch vor Krebs.