USA Hacker klauen Nacktfotos von Lindsey Vonn und Tiger Woods

Nachrichten-Ticker

10:24 Amokfahrt-Prozess geht ohne Zuschauer los

Heidelberg - Im Prozess um die tödliche Amokfahrt in eine Menschenmenge in Heidelberg hat das Landgericht kurz nach Beginn des Verfahrens die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Verteidigung beantragte das, weil es bei der Verhandlung auch um die mögliche Unterbringung des Angeklagten in eine psychiatrische Klinik geht. Vier Angehörige des Todesopfers durften aber im Saal bleiben. Der Angeklagte soll bei der Fahrt am 25. Februar einen Passanten getötet und zwei weitere Menschen verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hält ihn wegen einer schweren psychischen Erkrankung für schuldunfähig.

10:07 Spezialtaucher suchen vermisste US-Seeleuten vor Singapur

Singapur - Nach dem Zusammenstoß eines US-Kriegsschiffs mit einem Öltanker im Meer vor Singapur gibt es für zehn vermisste Soldaten kaum noch Hoffnung. Die großangelegte Suche hatte auch nach mehr als 24 Stunden keinen Erfolg. Die US-Pazifikflotte hat dazu inzwischen auch besonders ausgebildete Taucher im Einsatz, wie die Armee mitteilte. Unklar ist weiterhin, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Lenkwaffenzerstörer "USS John S. McCain" war gestern in den frühen Morgenstunden mit dem Tanker "Alnic MC" zusammengestoßenAn Bord der "McCain" gab es fünf Verletzte.

09:59 Behörde: Russischer Regisseur Serebrennikow festgenommen

Moskau - Der russische Theaterregisseur Kirill Serebrennikow ist unter Betrugsverdacht festgenommen worden. Das teilte das Staatliche Ermittlungskomitee in Moskau mit. Der Leiter des Moskauer Gogol-Theaters stehe im Verdacht, zwischen 2011 und 2014 staatliche Gelder von 68 Millionen Rubel, umgerechnet knapp eine Million Euro, veruntreut zu haben. Drei seiner früheren Mitarbeiter sind deswegen schon in Haft. Serebrennikow ist auch international anerkannt. Er steht der russischen Führung kritisch gegenüber. Im September sollte er in Stuttgart die Oper "Hänsel und Gretel" inszenieren.

09:51 Terror-Verdächtige von Barcelona vor Ermittlungsrichter

Madrid - Nach den Anschlägen in Spanien gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Die vier festgenommenen Mitglieder der verantwortlichen Terrorzelle von Katalonien sollen heute einem Richter in Madrid vorgeführt werden. Der Sender TV3 veröffentlichte Bilder von der Ankunft der Verdächtigen am Hauptquartier der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil in der Hauptstadt. Die Ermittler wollen auch feststellen, wo sich der mutmaßliche Haupttäter Yunes Abouyaaqoub in den drei Tagen nach dem Anschlag in Barcelona aufhielt. Die Polizei tötete ihn gestern in dem Ort Subirats.

09:48 33 Menschen bei Zugunglück in Philadelphia verletzt

Philadelphia - Bei einem Zugunglück in der US-Stadt Philadelphia sind 33 Menschen verletzt worden. Nach Medienberichten ereignete sich das Zugunglück am Morgen bei der Einfahrt in den Bahnhof im Vorort Upper Darby. "Unter den Verletzten sind vier schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden", sagte der Bürgermeister von Upper Darby, Thomas Micozzie, dem Fernsehsender CBS Philly. Ein Zug war mit hoher Geschwindigkeit bei der Einfahrt auf einen im Bahnhof stehenden, leeren Waggon geprallt. Unter den Verletzten sei auch der Lokführer. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.