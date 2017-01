Nachrichten-Ticker

06:29 Hunderte protestieren in New York gegen Trumps Einwanderungspolitik

New York - Hunderte Menschen haben in New York gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert. Mit dabei war Afaf Nasher, Direktor des New Yorker Büros der größten US-Muslimorganisation. Trump hatte zuvor sein Versprechen bekräftigt, die Grenzen der USA besser zu schützen. Er unterzeichnete einen Erlass für den Bau einer Mauer zu Mexiko. Er will außerdem prüfen lassen, wie Städten, die illegale Einwanderer vor der Abschiebung schützen, die Bundesmittel entzogen werden können.

06:03 Mexikos Präsident Peña Nieto kritisiert Trumps Mauerpläne

Mexiko-Stadt - Der mexikanische Staatschef Enrique Peña Nieto hat die Anordnung zum Bau einer Grenzmauer von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Er bedauere und missbillige die Entscheidung der US-Regierung, sagte er in einer Fernsehansprache. Zuvor hatte Trump per Dekret den Weg zum Bau einer Grenzmauer freigemacht. Die Mauer entlang der 3200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko soll illegale Einwanderung und Drogenschmuggel stoppen. Baustart soll schon in einigen Monaten sein.

05:03 Maas: Rechtsextreme Gruppen immer stärker vernetzt

Berlin - Nach der Razzia gegen Rechtsextremisten hat Bundesjustizminister Heiko Maas vor weiteren rechtsextremen Netzwerken in Deutschland gewarnt. Die Sicherheitsbehörden würden feststellen, dass sich rechtsextreme Gruppen organisatorisch immer enger zusammenschließen, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe ihnen darum, vernetzt besser Straftaten begehen zu können. Das sei besorgniserregend. Die Bundesanwaltschaft will nach den beiden Festnahmen gestern heute entscheiden, ob sie Haftbefehle beantragt.

04:59 Trump stößt Mauerbau an Grenze zu Mexiko an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Startschuss für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gegeben. Er erteilte einen entsprechenden Auftrag an das Heimatschutzministerium. Ein Staat ohne Grenzen sei kein Staat, sagte er. Er werde sicherstellen, dass die USA sich die Kontrolle über die Grenzen zurückholten. Trump will durch die Mauer Drogenhandel und illegale Einwanderung unterbinden. Die Reaktion von Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto: "Mexiko glaubt nicht an Mauern", sagte er in einer Fernsehansprache.

04:28 Helfer bergen übrige Vermisste tot aus Lawinen-Hotel

Rom - Eine Woche nach dem Lawinenabgang in den Abruzzen haben Rettungskräfte die letzten Vermissten tot aus dem Hotel geborgen. Insgesamt seien 29 Leichen gefunden worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Elf Menschen überlebten das Unglück: Zwei hatten sich im Freien aufgehalten, als die gewaltige Lawine am Mittwoch voriger Woche über dem Hotel niederging. Neun Menschen - darunter vier Kinder - wurden aus den Trümmern befreit. Die Lawine hatte sich nach einer Erdbebenserie und heftigem Schneefall gelöst.