USA Hurrikan: Florida bereitet sich auf Katastrophenszenario vor

04:44 EU-Parlamentspräsident: Flüchtlingsdeal auch für Libyen

Rom - Der Präsident des EU-Parlaments hat einen Flüchtlingsdeal mit Libyen nach türkischem Vorbild vorgeschlagen, damit weniger Migranten nach Europa kommen. "Es ist richtig, in Libyen zu investieren. Und ich glaube, man muss die gleiche Summe, die wir in der Türkei investiert haben, um die Balkanroute zu schließen, ausgeben." Das sagte der Italiener Antonio Tajani der dpa. Dieser Deal müsse auch Länder wie Niger und Tschad einbeziehen.

04:42 Florida bekommt erste Ausläufer von Hurrikan zu spüren

Miami - Peitschende Winde, starke Regenfälle, Stromausfälle: Unter dem Eindruck der ersten Ausläufer von Hurrikan "Irma" bereiten sich die Menschen im US-Bundesstaat Florida auf ein Katastrophenszenario vor. Mehr als 76 000 Menschen in verschiedenen Teilen des Bundesstaates sind bereits ohne Strom, wie Gouverneur Rick Scott sagte. Die Ausläufer des Hurrikans brachten bereits starke Winde und heftige Regenfälle in den Süden Floridas. Experten schätzen, dass mehr als eine Million Menschen ohne Strom sein könnten, wenn der Hurrikan Florida durchquert hat.

03:50 Papst Franziskus beendet Kolumbien-Reise

Medellín - Zum Abschluss seiner Kolumbienreise besucht Papst Franziskus heute die Karibikmetropole Cartagena. Neben einer Heiligen Messe mit Hunderttausenden Menschen will er dort ein Sozialprojekt in einem Armenviertel besuchen. Seit Tagen ist das Land im "Papstfieber", mehrere Millionen Menschen kamen zu den Messen und jubelten dem Oberhaupt der katholischen Kirche entlang der Wegstrecken zu. Im Mittelpunkt stand der Aussöhnungsprozess nach Jahrzehnten des Blutvergießens. Der Konflikt zwischen linker Guerilla, Streitkräften und rechten Paramilitärs kostete rund 220 000 Menschen das Leben.

03:46 NBA-Jungstar: Verband stellte Auto und Wohnung für EM-Start

Istanbul - NBA-Jungstar Dennis Schröder hat für seine EM-Teilnahme mehrere Sonderwünsche geäußert und sieht diese durch den Deutschen Basketball Bund erfüllt. "Ich will in der Vorbereitung, wenn ich in Deutschland bin, die gleichen Bedingungen haben wie in den USA. Ob das nun ein Auto ist oder eine Wohnung, die sie mir stellen", sagte der 23-Jährige der "Bild am Sonntag" bei der EM. Schröder hatte mehrfach betont, dass er nur bei entsprechendem Respekt für ihn und die anderen Spieler für die DBB-Auswahl auflaufen werde.